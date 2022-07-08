Пятница, 8 Июля 2022 10:44

АрмИнфо.Армения придает важность развитию дружественных и братских отношений с Ираном. Об этом 7 июля, принимая делегацию во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

<Взаимные визиты на высоком уровне очень важны для решения этой задачи. Я рад зафиксировать, что нам удалось создать очень хорошую рабочую атмосферу с президентом Ирана Сайедом Ибрахимом Раиси. Рад видеть, что и между другими нашими партнерами также

существуют хорошие рабочие отношения, что подобает двум соседним и дружественным государствам", - сказал Никол Пашинян, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Премьер-министр выразил уверенность, что визит Али Шамхани будет эффективным в контексте вопросов двусторонней повестки.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Республики Иран поблагодарил за прием и передал премьер-министру Пашиняну теплые приветствия президента Ирана Ибрахима Раиси. Али Шамхани отметил, что Иран также заинтересован в развитии и укреплении отношений с Арменией во всех сферах. В данном контексте собеседники коснулись ряда вопросов двусторонней повестки.

Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной стабильности и безопасности. Али Шамхани подчеркнул, что Иран считает неприемлемыми любые попытки изменить геополитическую ситуацию в регионе, и отметил, что его страна также поддерживает процесс разблокирования инфраструктуры в рамках сохранения территориальной целостности и суверенитета государств.

Собеседники подчеркнули, что основой развития армяно-иранского сотрудничества в различных направлениях является укрепление экономических связей. В этом контексте Никол Пашинян и Али Шамхани подчеркнули необходимость расширения существующего сотрудничества в торговле, инфраструктуре, энергетике, промышленности и других сферах. Стороны обсудили как текущие, так и представляющие взаимный интерес программы и проекты.