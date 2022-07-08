Пятница, 8 Июля 2022 10:41

АрмИнфо.7 июля приблизительно в 16:15 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из различных видов стрелкового оружия, в том числе, крупнокалиберного стрелкового оружия, по армянским военным позициям, расположенным в западной части армяно-азербайджанской границы. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

Огонь, в частности, производился в направлении села Елпин Вайоцдзорской областиа, а также по дороге, ведущей в село. <В результате обстрела был поврежден гражданский автомобиль. Ответными действиями с армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен. С армянской стороны потерь нет>, - говорится в сообщении МОО РА.