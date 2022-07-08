Пятница, 8 Июля 2022 10:38

АрмИнфо. 7 июля состоялось заседание Комиссии по телевидению и радиовещанию, в повестке которого стояли два вопроса, связанные с определением даты конкурса по слотам в Общественном мультиплексе и принятие административного воздействия в отношении компании "Хусабер", владеющей телекомпанией <Еркир медиа>.

Комиссия при осуществлении своих надзорных функций, возложенных Законом <Об аудиовизуальных средствах массовой информации>, по результатам контроля за деятельностью телекомпании <Еркир-медиа> зафиксировала проявление ненормативной лексики. В рамках административного производства компания в своем письменном пояснении указала, что указанные в протоколе нарушения, то есть ругательства, были слышны во время прямого эфира программы "Еркир-медиа". Работавший на месте журналист объективно не имел возможности предотвратить, а тем более, предупредить автора правонарушения о недопустимости деяния. Следует отметить, что в программе "Еркир-медиа" также был показан фильм режиссера Гора Варданяна "Коррупция 2: Месть", содержащий кадры, умаляющие и дискредитирующие общечеловеческие ценности, в частности, издевательство над Армянской Апостольской Церковью и крестом - символом христианской веры и образа Иисуса Христа.

Комиссия, изучив материалы и факты, полученные в ходе административного производства, констатирует, что в прямом эфире телерадиовещательной компании "Еркир-медиа" программа под названием "Протесты продолжаются в Ереване и регионах" содержала ругательства, а в фильме <Коррупция 2: Месть> есть кадры, принижающие и дискредитирующие общечеловеческие ценности. Принимая во внимание вышуказанное Комиссия оштрафовала телекомпанию в размере четырехсот минимальных размеров оплаты труда (400 тысяч драмов).

Комиссия также приняла решение 15 июня возобновить конкурс на выдачу лицензии на использование слотов в общественном мультиплексе, в ходе которого будет проведен отбор участников, а победитель будет определен рейтинговым голосованием.