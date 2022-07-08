Пятница, 8 Июля 2022 10:36

АрмИнфо. Посольство Франции в Армении и Министерство образования, науки, культуры и спорта РА запускают проект <Армения. Изучение, сохранение и приумножение наследия>, который финансируется Фондом солидарности для инновационных проектов Министерства Европы и иностранных дел Франции.

Программа отмечает приверженность Франции поддержке сохранения, восстановления и оценки культурного наследия Армении, говорится в сообщении посольства Франции в РА.

Проект стоимостью 600 000 евро, планируется реализовать в 2022 году. В рамках программы планируется провести мероприятия, направленные на поддержку сохранения культурного наследия Армении, развитие потенциала специалистов в этой области, а также реализацию и развитие музейной политики.

Проект разработан и реализован в сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА, Национальным институтом наследия Франции, музеем Лувра, Исследовательским центром историко-культурного наследия и музеем Эребуни . Трехкомпонентный проект охватывает различные области культурного наследия и опирается на навыки и передовой опыт французских и армянских партнеров. В рамках первого компонента планируется укрепление и развитие навыков специалистов по реставрации и сохранению культурного наследия посредством курсов непрерывного обучения. Он осуществляется Национальным институтом наследия в сотрудничестве с Центром изучения историко-культурного наследия.

Второй компонент относится к восстановлению монастырского комплекса Татев. На первом этапе проекта планируется провести историко-архитектурное исследование памятника, а также до фактической реставрации здания организовать первый волонтерский трудовой лагерь совместно с <Ремпарт> и ассоциацией "Terre et Culture" (<Земля и культура>). Он также реализуется Институтом национального наследия в сотрудничестве с Центром исследований историко-культурного наследия. Третий компонент посвящен реорганизации и модернизации постоянной экспозиции музея Эребуни и направлен на оценку коллекций. Он будет реализован совместно с Лувром.