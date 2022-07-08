Пятница, 8 Июля 2022 10:36

АрмИнфо. Артак Кркяшарян освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета Армении.

Как сообщает официальный сайт правительства, соответствующее решение подписал Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 июля

Кркяшарян был назначен на эту должность 24 августа 2018 года. До этого - с 2013 года он занимал должность заместителя председателя военного прокурора РА.

29 июня с.г. НС Армении избрал Артака Кркяшаряна кандидатом в судьи по расследованию коррупционных дел антикоррупционной палаты Кассационного суда.