Пятница, 8 Июля 2022 10:30

АрмИнфо.Америабанк выступил главным спонсором хакатона кибербезопасности и партнером одного из самых крупных техномероприятий года Tech Week 2022 (GTW). Как сообщили АрмИнфо 7 июля в пресс-службе Банка, это мероприятие состоялось в Гюмри 2-4 июля.

Америабанк, являясь крупнейшей финансово-технологической структурой Армении, постоянно инвестирующей в сферу новейших технологий и развиваясь в направлении экосистем, присоединился к трехдневному технофесту в качестве партнера и главного спонсора Хакатона по кибербезопасности.

"Мы очень рады, что именно в Гюмри проходит Tech Week, ставший своеобразным символом технологического развития. Это воодушевило нас на непосредственное участие в технофесте и содействие в проведении мероприятия такого масштаба и направленности", - сказала руководитель департамента персональных финансовых услуг и карточного бизнеса Америабанка Элен Даниелян.

В ходе трехдневного технофеста GTW с речью выступил руководитель департамента цифрового маркетинга Америабанка Жоржик Григорян, представив клиенто-ориентированный подход решения проблем. "Америабанк, будучи ориентированным на клиента и на цифровую трансформацию, а также вкладывающий инвестиции в цифровые экосистемы, не забывает, что центральной фигурой любой технологии или инновации является человек", - подчеркнул он.

Руководитель департамента развития и переквалификации кадров Америабанка Ваан Мелкумян, выступив с докладом на тему "Технологии, реалии работы и рынок труда. Пробелы и возможности" в дискуссии под слоганом "IT - это не только программисты", представил мировые тенденции развития рынка труда и подходы Америя.

"В современном цифровом мире на новых платформах возникают новые вызовы безопасности. Уделяя особое внимание безопасности данных клиентов, мы ежедневно проводим мониторинг и, инвестируя в экосистемы, заранее прогнозируем, оцениваем и предотвращаем все риски>, - заметил руководитель департамента информационной безопасности Америабанка Гнел Асатрян в контексте Хакатона по кибербезопасности, спонсируемого Америабанком в рамках GTW.

Америабанк также принял участие в ярмарке вакансий, которая проходила в здании Гюмрийского драматического театра. В течение двух дней посетители Tech Week имели возможность задать американским специалистам вопросы о вакансиях или просто отведать вкусных фруктов и сладостей, или попробовать свои силы в шахматной игре. Подробности участия Америабанка в технофесте Tech Week 2022 представлены в видеоролике под ссылкой https://www.youtube.com/watch?v=1ZZ5tGgppnY .

Отметим, что ЗАО "Америабанк" - крупнейшая финансово-технологическая структура Армении и один из самых значимых игроков в экономической сфере Армении. Америабанк предлагает пакет экосистем и цифровых решений. Это позволяет клиентам не только удобно и быстро получить финансирование по всем основным направлениям (кредитование МСБ, автокредит, ипотечные кредиты, потребкредиты), но и пройти весь путь от открытия счета до выпуска карты и подачи заявки на финансирование в онлайн экосистеме Америя. Америабанк руководствуется политикой клиентоориентированного и ответственного ведения бизнеса, обеспечивая высокое качество обслуживания в современной и безопасной цифровой среде.