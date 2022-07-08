|Григорий Айвазян: Беженцы из Арцаха не желают ехать за рубеж, или побираться в Армении, они всего лишь хотят вернуться в свои дома
|В этом году армянскому кино исполняется 100 лет
|Спикер парламента Армении на встрече с послом Эстонии выразил крайнюю озабоченность визитом главы эстонского парламента в Шуши
|Джеймс Уорлик: В отличие от Москвы, Париж и Вашингтон остаются приверженными формату МГ ОБСЕ
|Следующий бенефициар «Силы одного драма» компания «КайлТек»
|В Сюникской области Армении откроется два смарт-центра COAF
|Соучредитель "The Future Armenian": Может Диаспора наша нефть, но всё будет тщетным при не правильном использовании этого ресурса
|Freedom House призывает премьера Армении серьезно отнестись к обеспокоенности СМИ
|Туркменистан создал в ООН Группу друзей по устойчивому транспорту
|Али Шамхани: Иран считает неприемлемыми любые попытки изменить геополитическую ситуацию в регионе
|ВС Азербайджана обстреляли армянское село Елпин
|Телекомпания <Еркир медиа> оштрафована на 400 тысяч драмов - Комиссия
|Посольство Франции запускает проект по сохранению и приумножению культурного наследия Армении
|Пашинян освободил от должности зампредседателя СК
|Америабанк - главный спонсор Хакатона по кибербезопасности и партнер крупного технофеста Gyumri Tech Week 2022
|Оппозиционер: На данном этапе Азербайджана будет оказывать давление со стороны Нахиджевана, чтобы навязать властям РА дополнительные уступки
|Минобороны Армении переданo недвижимое имущество в приграничном с Нахичеванью селе Хачик
|Постоянный совет ОДКБ рассмотрел документы по развитию системы кризисного реагирования Организации
|По какой улице ни едешь, везде bet, bet, bet: Пашинян призвал ужесточить ограничения на рекламу онлайн-казино
|В Армении будет воссоздано Министерство внутренних дел
|<Ереван> узнал своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ардшинбанк предлагает провести лето с Mastercard и получить крутые подарки
|Право на получение жилой площади будет распространено не только на военнослужащих, но и на офицеров пограничной службы - Папикян
|Армен Григорян: В рамках процесса армяно-азербайджанской нормализации не обсуждается ни один вопрос в коридорной логике
|Правительство Армении положительно относится к проекту строительства статуи Христа на горе Атис Гагиком Царукяном
|Защита: Существует множество фактов, подтверждающих невиновность Аветика Чалабяна
|Байрамов: Делимитация границ - это сложный и длительный процесс
|В вузах Армении будут выделены места с правом на отсрочку от армии
|Клаар: Шарль Мишель лично будет и впредь активно участвовать в процессе построения мира между Азербайджаном и Арменией.
|Премьер Армении отмечает важность работы с турецкими коллегами по реализации достигнутых спецпредставителями договоренностей
|ЮКЖД отмечает рост пассажироперевозок по всем направлениям движения
|Посольство Армении в Греции обвинило Азербайджан в попытке "экспортировать" в другие страны политику разжигания ненависти к армянам
|Али Шамхани: Иран против любых действий, приводящих к геополитическим изменениям в регионе
|Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
|СК: Уголовное дело в отношении Аветика Чалабяна направлено в суд с обвинительным заключением
|Пашинян и Путин обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и деблокаду региональных коммуникаций
|В Пантеоне им. Комитаса открыли бюст мастера Дживана Гаспаряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Паспортно-визовое управление Армении оправдалось перед гражданами из-за огромных очередей
|"Золотой абрикос" продолжит тесное сотрудничество с зарубежными посольствами и международными организациями в рамках фестиваля
|B ближайшее время будет сдан в эксплуатацию мост <Дружбы> на армяно-грузинской границе
|Москва: Баку и Еревану удалось сблизить позиции по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|По факту взрыва в филиале <Юнибанка> возбуждено уголовное дело
|Во время летнего сезона крайне важно придерживаться правил использования пищевых продуктов - предупреждения специалиста
|Американские конгрессмены требуют разморозить действия 907-ой поправки и призывают Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных
|В Армении для выпускников военных учебных заведений будет установлен новый вид жилищного обеспечения
|Секретариат ОДКБ: растут кибератаки на информинфраструктуры наших государств
|Недвижимое имущество ряда медицинских учреждений Армении будет продано
|Омбудсмен Армении призвала Минюст держать под строгим контролем учет случаев пыток и других форм жестокого обращения с заключенными
|В Ереване раскрыли подпольное казино
|В Минобороны Армении продолжают опровергать сообщения противника
|Армения может присоединиться к платформе здравоохранения и изменения климата ВОЗ
|В Арцахе повысилась рождаемость
|Ишхан Сагателян рассказал евродепутатам о вызовах безопасности Армении и Арцаху, непрекращающейся агрессии Азербайджана
|В результате взрыва в одном из банков в Армении погиб один и ранены пятеро граждан
|Мирзоян и Батет отметили важность мирного урегулирования карабахского конфликта
|МИД Туркменистана выражает озабоченность в связи с событиями в Каракалпакстане
|Минобороны Армении подтвердил факт обстрела противником приграничного села Хачик
|Обязанности главы ВСС Армении будет исполнять судья Сергей Чичоян
|Читать больше
АрмИнфо.На данном этапе будет проявляться азербайджанское давление на Армению со стороны Нахиджевана, чтобы навязать властям РА дополнительные уступки. Подобного мнения придерживается депутат парламента Армении от фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян.
При этом депутат констатировал, что вчерашнее нарушение противником режима прекращения огня на западном направлении границы и поражение гражданского автомобиля у села Елпин Вайоцдзорской области говорит о том, что на этом участке трасса межрегионального значения также находится под прицелом.
В этом ключе оппозиционер напомнил, что противник имел позиционные продвижения в этом направлении еще в июле 2018 года, через 2-3 меся после известных событий (бархатная революция - ред.).
"Это продвижение создало большую угрозу не только для близлежащих населенных пунктов, но и для межрегиональной трассы Ереван-Ерасх-Горис", - отметил Абраамян, напомнив, что днями ранее, Азербайджан открыл огонь по гражданскому автомобилю в направлении другого армянского села - Хачик Вайоцдзорской области, в результате чего гражданский автомобиль снова получил повреждения.
"Скорее всего, на данном этапе будет проявляться азербайджанское давление со стороны Нахиджевана, чтобы обеспечить более выгодные позиции для Азербайджана в процессе региональной деблокады и навязать властям РА дополнительные уступки",- резюмировал депутат.
Отметим, что вчера во второй половине дня противник открыл огонь, в том числе и из крупнокалиберного вооружения по армянским позициям на западных рубежах. Под обстрел попал, в том числе и гражданский автомобиль у села Елпин Вайоцдзорской области РА.
|Григорий Айвазян: Беженцы из Арцаха не желают ехать за рубеж, или побираться в Армении, они всего лишь хотят вернуться в свои дома
|В этом году армянскому кино исполняется 100 лет
|Спикер парламента Армении на встрече с послом Эстонии выразил крайнюю озабоченность визитом главы эстонского парламента в Шуши
|Джеймс Уорлик: В отличие от Москвы, Париж и Вашингтон остаются приверженными формату МГ ОБСЕ
|Следующий бенефициар «Силы одного драма» компания «КайлТек»
|В Сюникской области Армении откроется два смарт-центра COAF
|Соучредитель "The Future Armenian": Может Диаспора наша нефть, но всё будет тщетным при не правильном использовании этого ресурса
|Freedom House призывает премьера Армении серьезно отнестись к обеспокоенности СМИ
|Туркменистан создал в ООН Группу друзей по устойчивому транспорту
|Али Шамхани: Иран считает неприемлемыми любые попытки изменить геополитическую ситуацию в регионе
|ВС Азербайджана обстреляли армянское село Елпин
|Телекомпания <Еркир медиа> оштрафована на 400 тысяч драмов - Комиссия
|Посольство Франции запускает проект по сохранению и приумножению культурного наследия Армении
|Пашинян освободил от должности зампредседателя СК
|Америабанк - главный спонсор Хакатона по кибербезопасности и партнер крупного технофеста Gyumri Tech Week 2022
|Оппозиционер: На данном этапе Азербайджана будет оказывать давление со стороны Нахиджевана, чтобы навязать властям РА дополнительные уступки
|Минобороны Армении переданo недвижимое имущество в приграничном с Нахичеванью селе Хачик
|Постоянный совет ОДКБ рассмотрел документы по развитию системы кризисного реагирования Организации
|По какой улице ни едешь, везде bet, bet, bet: Пашинян призвал ужесточить ограничения на рекламу онлайн-казино
|В Армении будет воссоздано Министерство внутренних дел
|<Ереван> узнал своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ардшинбанк предлагает провести лето с Mastercard и получить крутые подарки
|Право на получение жилой площади будет распространено не только на военнослужащих, но и на офицеров пограничной службы - Папикян
|Армен Григорян: В рамках процесса армяно-азербайджанской нормализации не обсуждается ни один вопрос в коридорной логике
|Правительство Армении положительно относится к проекту строительства статуи Христа на горе Атис Гагиком Царукяном
|Защита: Существует множество фактов, подтверждающих невиновность Аветика Чалабяна
|Байрамов: Делимитация границ - это сложный и длительный процесс
|В вузах Армении будут выделены места с правом на отсрочку от армии
|Клаар: Шарль Мишель лично будет и впредь активно участвовать в процессе построения мира между Азербайджаном и Арменией.
|Премьер Армении отмечает важность работы с турецкими коллегами по реализации достигнутых спецпредставителями договоренностей
|ЮКЖД отмечает рост пассажироперевозок по всем направлениям движения
|Посольство Армении в Греции обвинило Азербайджан в попытке "экспортировать" в другие страны политику разжигания ненависти к армянам
|Али Шамхани: Иран против любых действий, приводящих к геополитическим изменениям в регионе
|Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
|СК: Уголовное дело в отношении Аветика Чалабяна направлено в суд с обвинительным заключением
|Пашинян и Путин обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и деблокаду региональных коммуникаций
|В Пантеоне им. Комитаса открыли бюст мастера Дживана Гаспаряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Паспортно-визовое управление Армении оправдалось перед гражданами из-за огромных очередей
|"Золотой абрикос" продолжит тесное сотрудничество с зарубежными посольствами и международными организациями в рамках фестиваля
|B ближайшее время будет сдан в эксплуатацию мост <Дружбы> на армяно-грузинской границе
|Москва: Баку и Еревану удалось сблизить позиции по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|По факту взрыва в филиале <Юнибанка> возбуждено уголовное дело
|Во время летнего сезона крайне важно придерживаться правил использования пищевых продуктов - предупреждения специалиста
|Американские конгрессмены требуют разморозить действия 907-ой поправки и призывают Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных
|В Армении для выпускников военных учебных заведений будет установлен новый вид жилищного обеспечения
|Секретариат ОДКБ: растут кибератаки на информинфраструктуры наших государств
|Недвижимое имущество ряда медицинских учреждений Армении будет продано
|Омбудсмен Армении призвала Минюст держать под строгим контролем учет случаев пыток и других форм жестокого обращения с заключенными
|В Ереване раскрыли подпольное казино
|В Минобороны Армении продолжают опровергать сообщения противника
|Армения может присоединиться к платформе здравоохранения и изменения климата ВОЗ
|В Арцахе повысилась рождаемость
|Ишхан Сагателян рассказал евродепутатам о вызовах безопасности Армении и Арцаху, непрекращающейся агрессии Азербайджана
|В результате взрыва в одном из банков в Армении погиб один и ранены пятеро граждан
|Мирзоян и Батет отметили важность мирного урегулирования карабахского конфликта
|МИД Туркменистана выражает озабоченность в связи с событиями в Каракалпакстане
|Минобороны Армении подтвердил факт обстрела противником приграничного села Хачик
|Обязанности главы ВСС Армении будет исполнять судья Сергей Чичоян
|Читать больше
|Эксперт: Баку выполнит судебные акты Страсбурга и Гааги лишь под угрозой санкций
|Прогноз: От разблокировки коммуникаций выиграет не Армения, а получившая выход на Центральную Азию Турция
|Тюрколог: Турция и Азербайджан придерживают разблокирование границ как вишенку на торте общей нормализации с Арменией
|Аналитик: Арцах исключения в общем дипломатическом разрыве между РФ и Западом не составляет
|Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков
|Читать больше
|Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном