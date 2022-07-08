Пятница, 8 Июля 2022 10:28

АрмИнфо.На данном этапе будет проявляться азербайджанское давление на Армению со стороны Нахиджевана, чтобы навязать властям РА дополнительные уступки. Подобного мнения придерживается депутат парламента Армении от фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян.

При этом депутат констатировал, что вчерашнее нарушение противником режима прекращения огня на западном направлении границы и поражение гражданского автомобиля у села Елпин Вайоцдзорской области говорит о том, что на этом участке трасса межрегионального значения также находится под прицелом.

В этом ключе оппозиционер напомнил, что противник имел позиционные продвижения в этом направлении еще в июле 2018 года, через 2-3 меся после известных событий (бархатная революция - ред.).

"Это продвижение создало большую угрозу не только для близлежащих населенных пунктов, но и для межрегиональной трассы Ереван-Ерасх-Горис", - отметил Абраамян, напомнив, что днями ранее, Азербайджан открыл огонь по гражданскому автомобилю в направлении другого армянского села - Хачик Вайоцдзорской области, в результате чего гражданский автомобиль снова получил повреждения.

"Скорее всего, на данном этапе будет проявляться азербайджанское давление со стороны Нахиджевана, чтобы обеспечить более выгодные позиции для Азербайджана в процессе региональной деблокады и навязать властям РА дополнительные уступки",- резюмировал депутат.

Отметим, что вчера во второй половине дня противник открыл огонь, в том числе и из крупнокалиберного вооружения по армянским позициям на западных рубежах. Под обстрел попал, в том числе и гражданский автомобиль у села Елпин Вайоцдзорской области РА.