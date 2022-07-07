Четверг, 7 Июля 2022 17:59

АрмИнфо. Минобороны Армении будет передано здание бывшей насосной станции, площадью примерно в 70 кв м. и земельный участок вокруг него в приграничном с Нахичеванью селе Хачик Вайоцдзорской области. Решение принято 7 июля на заседании кабмина.

Как говорится в пояснении к документу, с 2021 года здание бывшей насосной станции площадью 69,41 квадратных метров в селе Хачик общины Арени Вайоцдзорского марза РА и занимаемый им земельный участок площадью 0,03456 га, находящийся в общинной собственности, решением Совета старейшин общины Арени было передано в дар Республике Армения, при условии передачи в ведение Министерства обороны Республики Армения.

Отметим, что на днях - 4 июля, согласно МО Армении, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по армянским боевым позициям на восточном участке армяно-азербайджанской границы, в частности, в направлении села Хачик Вайоцдзорской области, а также ведущей в село дороге, вследствие чего поврежден автомобиль руководителя сельской общины.