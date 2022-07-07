Четверг, 7 Июля 2022 17:54

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 июля на заседании правительства в очередной раз обратился к проблеме со скрытой рекламой онлайн-казино.

Премьер напомнил, что неоднократно говорил о необходимости противостоять скрытой рекламе онлайн-казино и букмекерских сайтов в городской черте. <Что они нас не слышат? или же бросают нам вызов? По какой улице ни едешь, везде bet, bet, bet (англ <ставка> - ред.) О чем это говорит? Если надо, примите законы, запрещающие рекламу конкретных слов. Если эти компании имеют подобное отношение к политике, проводимой правительством, тогда пусть почувствуют наше ответное отношение. Сколько можно говорить об одном и том же?>, - вопрошает премьер.

Обратившись к главам министерств территориального управления и инфраструктур, Полиции и СНБ, поинтересовался: неужели они не сталкивались с данным явлением. <Почему я должен об этом говорить? Вы сами не проезжаете по улицам? Не видите этого? Не сигнализируете об этом? Или будете ссылаться на то, что в законах такой-то пункт, такая- то запятая не позволяет решать проблему?>, - заметил Пашинян.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян еще 2 июня на заседании правительства призвал владельцев игорного бизнеса не портить отношения с властью. <Вопреки нашей договоренности о том, что не будет рекламы онлайн-казино в городской черте, мы продолжаем наблюдать за примерами скрытой рекламы>, - заявил он. Пашинян рекомендует <не ждать звонков> от высшего политического руководства и самим найти способ избавится от скрытого рекламного контента. Если надо, примите необходимые подзаконные акты, призвал премьер.

Согласно данным Минфина РА, игроки в Армении оставляют в онлайн-казино республики сумму, близкую к расходной части госбюджета, или 25-30% ВВП. По словам зампредседателя постоянной комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян, в свою очередь, сообщил, что в январе-ноябре 2021 года в Армении было сделано ставок на сумму в 3,2 трлн драмов. "Чтобы понять, что это за цифра, скажу, что доходная часть бюджета РА в прошлом году составила около 1,6 трлн драмов (налоговые сборы госказны составили 1 трлн 586,9 млрд драмов. -ред.), то есть эта сумма вдвое превышает доходную часть бюджета", - пояснил Тунян.