Четверг, 7 Июля 2022 17:53

АрмИнфо. В Армении будет воссоздано Министерство внутренних дел. Данный вопрос, как передает пресс-служба Национального Собрания, будет обсужден на парламентских слушаниях, которые пройдут 12 июля.

Тема слушаний: <Учреждение МВД. Важность гражданского контроля>. С основными докладами выступят министр юстиции Карен Андреасян и председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян. В рамках слушаний будет рассмотрена модель МВД, основополагающие принципы и функционально-структурные направления ее деятельности, а также представлен зарубежный опыт.

Отметим, что правительство РА на заседании 23 апреля 2020 года утвердило стратегию реформ системы полиции и программу действий на 2020-2022г.г. Одним из направлений реформ станет создание министерства внутренних дел, которое будет разрабатывать политику и нести политическую ответственность за процесс реформ. Инициативой предлагается сохранить должность начальника полиции при условии, что его будет назначать премьер-министр по предложению министра. Предусмотрено разграничить гражданскую службу в полиции от воинской службы. Предлагается включить в структуру министерства Центр финансового мониторинга Центрального банка, а также функции Миграционной службы. В рамках реформ предусмотрено реорганизовать внутренние войска в Национальную гвардию. Национальная гвардия может в соответствующих случаях участвовать в поддержании общественного порядка, обеспечивать охрану объектов стратегического значения (функции Главного управления государственной охраны передаются Национальной гвардии). Предусматривается, что Нацгвардия будет участвовать в предотвращении и пресечении массовых беспорядков, в осуществлении антитеррористических мероприятий, в обеспечении правового режима военного положения и в чрезвычайных ситуациях, при оказании помощи в проведении поисково-спасательных операций в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф, в обеспечении безопасности перевозки специальных грузов.

Отметим, что в рамках программы реформ в стране уже действует новая Патрульная служба и единый центр оперативного управления. Это произошло в результате объединения подразделения Дорожной полиции и патрульно-постовой службы. Ранее сообщалось, что цель реформы - преобразовать полицию в современные, специализированные и технически оснащенные, уважаемые и благонадежные силы правопорядка, создать образ полицейского, присущий демократическому правопорядку. Для достижения этой цели предлагается решить ряд вопросов, в частности, пересмотреть и реформировать систему подготовки и повышения квалификации сотрудников полиции с точки зрения как содержания программы, так и метода подготовки, создать исполнительный орган с механизмами разработки и реализации политики, подотчетности и гражданского надзора, а также провести структурный и функциональный анализ полицейской службы в соответствии с изменениями в основных направлениях реформы.