Четверг, 7 Июля 2022 17:52

АрмИнфо.7 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

В предварительном раунде чемпиона Армении по футзалу - клуб "Ереван" оказался в группе С, где его конкурентами станут клубы "Helvetia London" (Англия), "Петро-в" (Латвия) и "Европа" (Гибралтар). Встречи состоятся 23-28 августа в Ереване.

В случае, если армянская команда займет первое место в группе и преодолеет предварительный этап турнира, то попадет в 7-ю группу основного этапа, где сразится с командами <Кауно Жальгирис> (Литва), <Чита ди Эболи" (Италия) и победитель группы А предварительного этапа.