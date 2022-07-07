Четверг, 7 Июля 2022 17:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32 на улице Ташкент, ясли-детские сады NN 6, 8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилые дома 2, 4, 4/1 на улице Джугаи, 4/1, 19, 21/1 на улице Нансена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 1, 14, 16 на улице Чехова, собственные дома на 1-ом переулке улицы Чехова, собственные дома на улице Манташяна, жилые дома 24, 26, 28 на улице Низами, собственные дома на улице Маиси 9, собственные дома на 1-ом переулке улицы Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 58 на улице Анрапетутяна, собственные дома 7-227 на 11-ой улице Айгестана; собственные дома 67-105 на 9-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15А на 2-ой улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 22-41 на улице Гулакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Джрарби, Апага, Лусагюх, Джрарат и Аракс;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Лусашох и Ехегнаван;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

в Арагацотнской области:

10:00-12:00 село Сасуник;

11:00-17:00 село Уджан;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Мартирос;

11:00-15:00 частично село Елпин;

в Котайкской области:

10:00-16:00 часично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЧП “А.Арутюнян”, ЗАО “Тигран Мец”, ООО “Амерашх энтаник”, ОАО “Арай”, собственники “М.Туманян”, “И.Саргсян”, “С.Тадевосян”, “А.Хачатрян”, “М.Карапетян”, квартал “Азатамартикнери”, частично улицы Ширака, Туманяна, Чаренца, Ованнисяна, Гагарина, Шинарарнери, Сафаряна, улицы Газаряна, Теряна, Ереванян, Кнунянц, жилые дома 3, 5, 8;

11:00-16:00 абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни; ООО “Арарат Лада”, “Акналич”, “Газ Груп”, “Пробизнес”, “Битерм Ривер”, “МЛ. Майнинг”, КТП “Микаел”, птицефабрика “Арзни”, ЗАО “Арико Гор”, собственники ‘Гор Григорян”, “Офелия Мовсисян”, “Р.Товмасян”, “Тагуш Кургинян”, “Армен Караханян”, ЧП “К.Погосян”, квартал ‘Арзни IV”, собственник “Баблоян”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

11:00-16:50 села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джагацадзор, Норабак, Айрк, Неркин Шоржа, Верин Шоржа, МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

11։00–17։00 частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-16:50 села Сотк, Кут, Азат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”;

в Лорийской области:

11:00-14:00 села Чочкан, Мец Айрум и Покр Айрум;

11:00-17:00 кварталы 1, 2, ‘Горцаранаин”, “Лифт”, улицы Шаумяна, Торосяна, Мясникяна, Ширака, Аветисяна, Айгестана, улицы Айгестана 1, 2, 3, улицы Мурацана, Вопяна, Чаренца, Тер-Симоняна, Ачемяна, Алека Манукяна, школа N1 в городе Спитак; села Нор Хачакап, Гурсал, Шенаван, Аревашох;

в Сюникской области:

10:00-13:00 частично улицы Бакунца, Аршакунинер, Галстяна, Бахшяна, Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис;

14:00-17:00 частично улицы Анкахутяна, Аракеляна, Авангард, Аршакунинер, Ервандунинер, Хоренаци, Сюника, Ванки Тап, Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис;

11:00-15:00 частично село Шаки; села Аржис, Алидзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 частично село Корнидзор.