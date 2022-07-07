Четверг, 7 Июля 2022 15:13

АрмИнфо. Право на получение жилой площади будет распространено не только на военнослужащих-контрактников, но и на офицеров пограничной службы. Парламент Армении на внеочередном заседании 7 июня во втором и окончательном чтении внес поправки в закон <О военной службе и статусе военнослужащего>.

По словам министра обороны Сурена Папикяна, ко второму чтению принято решение распространить действие закона не только на военнослужащих, но и на офицеров пограничной службы. В частности, на всех тех пограничников - офицеры, которые обучались в военных учреждениях республики и заключили 20-летние контракты о прохождении службы, теперь будут распространены все те обязательства и права, которые закреплены за военнослужащими вооруженных сил.

Министр отметил, что правительство страны приняло на себя выполнение целого ряда обязательств, которые не были выполнены в прошлом. В частности, по положению на сегодняшний день на учете на получение жилья зарегистрированы 1188 военнослужащих и 805 военнослужащих - военных пенсионеров. <То есть, речь идет о порядке 2 тысяч бенефициарах. С 2019 года по сегодняшний день путем выдачи жилищных сертификатов жильем были обеспечены 557 военнослужащих-пенсионеров>,

- сказал министр, добавив, что с 2019 года и по сей день 472 офицерам и старшим офицерам были предоставлены ипотечные кредиты на льготных условиях. Тем самым, как заметил Папикян, около 1 тыс военнослужащих до конца 2021 года улучшили свои жилищные условия. В 2022 году на средства, выделенные на получение 500 квартир, поступило 1013 заявок. Очередность в их получении определяется путем жеребьевки. Вопрос оставшихся 513 заявок будет решен на ближайших заседаниях правительства. Документы уже внесены в оборот.

Отметим, что законом, принятом сегодня Национальным Собранием, установлено, что в для выпускников военно-учебных заведений, назначенных на офицерские должности в системе Минобороны, будет установлен новый вид жилищного обеспечения - безвозмездное получение квартиры и право на ее безвозмездное пользование. Данное регулирование распространяется на военнослужащих, которые поступят в военно-учебные заведения после 1 июля 2022 года и заключат соответствующий договор, на основе которого получат служебную квартиру. Для курсантов второго и других курсов военного университета будут установлены другие льготы по приобретению жилья. В случае, если военнослужащий в процессе службы по различным причинам признается негодным к ее продолжению и получает инвалидность, данное жилье передается ему в собственность. В случае гибели военнослужащего или его смерти квартиры передаются в собственность его семье. Спустя 20 лет военной службы офицер получает квартиру в свою собственность. Порядок и условия передачи жилья в безвозмездное пользование будут установлены решением правительства.

Поправками в законе установлено также, что начальник генерального штаба ВС страны по совместительству будет первым заместителем министра обороны, но не сможет заменять последнего в случае его отсутствия.