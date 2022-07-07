Четверг, 7 Июля 2022 15:11

АрмИнфо.Тенденцию устойчивого развития армяно-иранского многоотраслевого сотрудничества, и в этом контексте важность двустороннего экономического взаимодействия и необходимость его развития, обоюдно подчеркнули на встрече 7 июля секретарь Совбеза РА Армен Григорян и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в контексте армяно-иранских экономических отношений и особенно развития Сюника, акцент был сделан на роли иранского порта Чабахар. Собеседники высоко оценили готовность сторон к продолжению сотрудничества в рамках Мегринской свободной экономической зоны и международного транспортного коридора "Север-Юг".

Григорян рассказал о ходе урегулирования армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув, что в рамках этого процесса не обсуждается ни один вопрос в коридорной логике.

В свою очередь Али Шамхани отметил, что в контексте вышеизложенного должны соблюдаться принципы территориальной целостности государств и нерушимости границ.

Григорян также представил подходы Армении к обеспечению региональной безопасности и деблокады. В этом ключе секретарь Совета безопасности Ирана подчеркнул готовность Тегерана содействовать обеспечению безопасности на Южном Кавказе.

Стороны договорились встретиться на армяно-иранской границе для продолжения диалога.