Четверг, 7 Июля 2022 15:09

АрмИнфо.Существует множество фактов, подтверждающих невиновность общественно-политического деятеля, соучредителя Благотворительного фонда "Арар" и члена движения "5165" Аветика Чалабяна. Об этом говорится в заявлении адвокатской группы Чалабяна.

Защита констатировала, что 6 июля 2022г. следственный комитет РА распространил пресс-релиз о завершении предварительного следствия по делу Аветика Чалабяна, в котором отмечено, что получено достаточно доказательств для обоснования его вины.

По данному вопросу сторона защиты распространила сообщение, в котором, в частности, сообщается следующее:

"По результатам завершения предварительного следствия группа защиты ознакомилась с материалами дела и представила ряд ходатайств. После ознакомления с материалами дела, как и ожидалось, стало ясно, что не только нет доказательств, обосновывающих вину Аветика Чалабяна, но наоборот, есть много фактических данных, доказывающих невиновность Аветика Чалабяна, которые будут обнародованы в ходе публичного судебного разбирательства и дадут исчерпывающие ответы на все оставшиеся без ответа вопросы.

В то же время сообщаем вам, что после утверждения обвинительного акта прокурором, ведущим процесс, и направления его в суд, мы проведем пресс-конференцию, на которой подробно изложим все детали дела и несостоятельность, так называемых, "достаточных" доказательств, полученных на предварительном следствии".

Напомним, что Аветик Чалабян, член попечительского совета фонда "Арар", занимающегося развитием военной промышленности Армении, обвиняется в деянии, предусмотренном пунктом 2 части 3 статьи 163 Уголовного кодекса РА, без каких-либо оснований, без достоверных доказательств и с грубыми нарушениями уголовно- процессуального права.

Он был задержан 12 мая после обыска в его доме, произведенного правоохранительными органами, после чего подвернут приводу в полицию и задержан. Согласно сообщению Следственного комитета РА, Чалабян подозревается в участии в попытке подкупе студентов Национального Аграрного университета Армении с целью обеспечения их участия в протестных акциях оппозиции. Основанием для возбуждения уголовного дела по статье 163-й УК РА (Воспрепятствование проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций или участию в них) является некая аудиозапись, опубликованная на одном из новостных сайтов под названием "Каждому студенту по 1000 драмов". В ходе разговора с участием председателя студенческого совета Аграрного университета Торника Алияна, преподавателя Эммы Саркисян и самого Чалабяна якобы обсуждается вопрос привлечения студентов к акциям протеста оппозиции. По версии следствия, двое подозреваемых в совершении предполагаемого преступления, в числе которых Чалабян, предлагали 2 млн. драмов главе студсовета Аграрного университета за привлечение 2 000 студентов к митингам в обмен на плату. Армянская оппозиция назвала политически мотивированным дело против Чалабяна.

За свободу Аветика Чалабяна уже несколько месяцев борются различные группы общественности, призывая к его освобождению различными действиями, петициями, сборами подписей, и всеми способами, предусмотренными законом. 5 депутатов Национального Собрания РА, фонд "Арар" и бывший вице-премьер-министр РА Ваче Габриелян представили поручительства для изменения меры пресечения. Ряд общественных деятелей, ученых, президент Арцаха, спикер Национального Собрания Арцаха, депутаты, духовный лидер Арцахской епархии и другие деятели призвали к освобождению Аветика Чалабяна. По имеющимся данным, дело о задержании Аветика Чалабяна находится в центре внимания международных правозащитных организаций и прессы, в контексте упадка демократии в Армении, попыток заглушить голос оппозиционеров, посредством фабрикации уголовных дел, в которых отсутствует состав преступления