Четверг, 7 Июля 2022 15:08

АрмИнфо.Постконфликтный период открывает новые возможности как для Азербайджана, так и для всего региона. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на церемонии открытия Недели дипломатии "Мир и созидательные усилия Азербайджана на постконфликтном этапе" в Университете ADA.

В этом ключе он напомнил, что Азербайджан после боевых действий выдвинул мирную повестку и предложил Армении работать над мирным договором. По заверению Байрамова, Азербайджан предпринял практические шаги в этом направлении и в то же время создал широкие возможности для развития региона, предложив определить границы и открыть транспортные коммуникации.

"Азербайджан предложил Армении мирное соглашение, но каких-либо серьезных подвижек в этом вопросе нет", - сказал Байрамов, добавив, что в армянском обществе до сих пор существуют группы, "пропагандирующие реваншистские идеи".

"Надеемся, что армянское политическое руководство осознает существующие реалии. Для обеспечения мира в регионе необходимо соблюдать международные принципы", - сказал Байрамов.

Касаясь процесса делимитации границы с Арменией, министр отметил, что председатели комиссий должны согласовать проведение очередного заседания совместной пограничной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

"Делимитация границ - это сложный и длительный процесс. Отмечу один момент. Перед формированием совместной пограничной комиссии по делимитации азербайджано- армянской границы Армения потребовала отвода войск с приграничных территорий. Но Азербайджан продемонстрировал принципиальную позицию, и войска остались на своем месте", - похвастался глава МИД АР, добавив, что после достижения договоренности об очередном заседании совместной пограничной комиссии по делимитации, будет определено и место его проведения.

Отметим, что 24 мая, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР. Согласно МИД РА, стороны подтвердили готовность в рамках Комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая обеспечения безопасности на границе. Были обсуждены также организационные и процедурные вопросы совместной деятельности Комиссий. Наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе.