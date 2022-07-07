Четверг, 7 Июля 2022 15:07

АрмИнфо. Правительство Армении 7 июля утвердило изменения в закон <О военной службе и статусе военнослужащего>, которые подразумевают возможность отсрочки от службы для учащихся вузов по приоритетным специальностям.

Как пояснил министр образования, науки, культур и спорта РА Ваграм Думанян, список вузов и специальностей будет согласован с министерством обороны и утвержден правительством. Для получивших отсрочку граждан максимальный призывной возраст увеличится с 27 до 28 лет, чтобы студентам не приходилось сдавать экзамены и защищать дипломы в ускоренном режиме, пояснил он.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, добавил, что правительство сможет выдвинуть определенные условия абитуриентам, претендующим на поступление на эти места. Это позволит решить проблему нехватки молодых преподавателей, учителей в сельских школах. <Но каждый, кто претендует на эти места, должен будет понимать, что у него складываются обязательства перед государством на ближайшие 7,8, 10 лет и у нас должны быть механизмы для контроля за исполнением данных обязательств>, - указал он