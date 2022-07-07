Четверг, 7 Июля 2022 13:27

АрмИнфо. В настоящее время очень важно активизировать работу ведомств Армении со своими турецкими коллегами на предмет реализации достигнутых спецпредставителями договоренностей. Об этом 7 июля на заседании правительства заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

Он напомнил, что спецпредставители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений достигли договоренности об открытии границ

двух государств для граждан третьих стран. Также достигнута договоренность о совершении грузовых перевозок между двумя странами воздушным транспортом. <Политическая договоренность остается политической договоренностью, но от нас от всех зависит реализация этих договоренностей>, - сказал глава правительства, поручив соответствующим структурам работать скоординировано, чтобы в возможно короткие сроки начать реализацию достигнутых договоренностей.

Напомним, что 1 июля спецпредставители от Армении и Турции по нормализации отношений между странами, вице-спикер парламента Армении

Рубен Рубинян и посол Сердар Кылыч достигли договоренности об обеспечении возможности пересечения армяно-турецкой границы для граждан третьих стран. <Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении. Также достигнута договоренность в кратчайшие сроки начать осуществление прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении>, - говорилось в сообщении МИД РА.

Кроме того, стороны обсудили другие шаги, которые могут быть предприняты для полной нормализации двусторонних отношений. Спецпредставители заверили в приверженности Армении и Турции делу продолжения процесса нормализации без предварительных условий. Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования, первая встреча которых прошла 14 января в Москве, а вторая - 24 февраля в Вене