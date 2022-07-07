Четверг, 7 Июля 2022 13:25

АрмИнфо. Посольство Армении в Греции обвинило Азербайджан в попытке "экспортировать" в другие страны политику разжигания ненависти к армянам.

В заявлении армянского дипломатического представительства отмечается, что показанный 5 июля телеканалом CBC TV Azerbaijan и переведенный на греческий язык посольством Азербайджана в Греции ролик, касающееся арцахского села Мехмана и историко-культурного наследия Арцаха, является не чем иным, как возмутительной попыткой "экспортировать" в другие страны, ставшую обычным явлением в Азербайджане, политику разжигания ненависти к армянам.

В посольстве Армении в Греции напомнили, что село Мехмана в Мартакертском районе Арцаха было основано четырьмя греческими

горняками, которые, по словам их потомков, были понтийскими греками, пережившими геноцид.

"До войны здесь бок о бок жили греки и армяне, было много армяно-греческих семей. В 1992 году в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха, Азербайджан оккупировал село Мехмана вместе со всем Мартакертским районом, вынудив его жителей-греков покинуть свои дома вместе с тысячами армян.

Руководитель общественной организации "Греческая община Республики Арцах" и известная в Арцахе тележурналистка Софи Иванидис, родители которой родом из Мехмана, говорит, что во время арцахской войны греки Арцаха обращались к правительству Греции с просьбой принять их и исполнительный орган пошел им на встерчу. В 1992 г. в связи с этим многие греко-армянские семьи Арцаха перебрались в Грецию. В то время родители Иванидис решили остаться в Арцахе, несмотря на то, что у них был вид на жительство, выданный правительством Греции", - пишет посольство.

"Мы остались в Арцахе и вместе со всеми пережили трудные дни Арцахской войны и с честью победили", - рассказала она.

Через год Мехмана была освобождена и в этом процессе также участие и мехмананы. Деревня, полностью разрушенная азербайджанскими вооруженными силами, была восстановлена, и некоторые из греков вернулись, в том числе 80-летний дедушка Софи Иванидис, Никола Иванидис, который умер в своем родном селе через 15 лет.

"В ролике телеканала CBC Азербайджана также искажены и не соответствуют действительности факты "посягательства" на Греческую православную церковь и греческое историко-культурное наследие, поскольку упомянутая церковь является русской церковью, расположенной в местности Геворгаван Мартунинского района. Эта церковь, кстати, была повреждена азербайджанской стороной как во время первой войны, развязанную Азербайджаном, так и в ходе 44-дневной войны 2020 г., не дав возможности ее восстановить.

В ролике также намеренно умалчивается о другом разрушенном азербайджанскими властями православном храме - греческом православном (русском) соборе великомученика Георгия Победоносца в Шуши, который также посещали греки", - подчеркнули в посольстве Армении в Греции.

В этом ключе в диппредставительстве напомнили, что в начале 1960-х годов, когда руководством АзССР было принято решение о сносе армянской части Шуши, была демонтирована и церковь, а на ее основе было построено здание Дома культуры.

"Ролик телеканала CBC - очередная попытка азербайджанской пропагандистской машины отвлечь внимание международного сообщества от конкретных фактов бомбардировок армянских церквей этим государством в ходе военных действий осенью 2020 года и политики, направленной на уничтожение армянских следов и преобразование памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после установления режима прекращения огня, в связи с чем, Европарламент в марте 2022 года принял резолюцию под названием "Уничтожение культурного наследия в Нагорном Карабахе"", - отметили в посольстве Армении.

В этой связи в армянской дипмиссии напомнили, что резолюция призывает Азербайджан предпринять необходимые шаги для предотвращения вандализма и уничтожения армянского культурного наследия и наказать тех, кто осуществляет такие действия.

"Упоминается также о создании в Азербайджане специальной комиссии с целью "албанизации" армянских культурных памятников, которая призвана подменить армянские культурные и религиозные памятники с дальнейшим их присвоением.

Такими шагами Азербайджан продолжает бросать вызов всему цивилизованному обществу, несмотря на постановление Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года о применении чрезвычайных мер, которая четко обязывает Азербайджан принять все необходимые меры для предотвращения актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая церкви и другие места отправления культа, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты, и наказание за это.

В целях сохранения исторических и культурных памятников Арцаха и спасения их от дальнейшего вандализма - вмешательство международного сообщества, в частности ЮНЕСКО, чьей исследовательской миссии Азербайджан продолжает препятствовать, сегодня более чем актуально",

- резюмировали в посольстве Армении в Греции.