Четверг, 7 Июля 2022 11:37

АрмИнфо. Город Гюмри продолжает удивлять не только исключительностью своей архитектуры и колорита, но и разнообразием увлекательных мест для проведения досуга. 6 июля, в культурной столице Армении, открылось совершенно новое пространство не только для города, но и в масштабах всей страны - <Музей иллюзий>.

В двухэтажном здании, которое расположено на улице Ширакаци 50/а, представлено более 50 экспонатов, играющих с органами чувств человека, искажающих визуальное восприятие. Помимо этого в музее есть 4 комнаты, оформленные с учетом точных математических законов. Посещая музей, создается иллюзорное впечатление другой реальности, где действуют совершенно иные законы, поскольку искажается привычное восприятие предмета или явления, которые ловко играют с человеческим мозгом.

К примеру, в музее есть зал со <стулом Буше> (иллюзия стула), комната зеркал с бесконечным числом собственных отражений, комната Эймса, увеличивающая или уменьшающая тех, кто в нее входит, комнаты-перевертыши, в которых можно ходить по потолку, комната цветных теней и др.

Большинство экспонатов, как отметил в беседе с корреспондентом АрмИнфо, сооснователь <Музея Иллюзий> Гриша Амрханян созданы на основании изучения аналогичных музеев, действующих в разных городах мира, а некоторые являются предметом гордости, поскольку разработаны здешними специалистами. В частности, одним из таких экспонатов является портрет самого известного гюмрийца, великого и неповторимого Мгера (Фрунзика) Мкртчяна, который был собран из 300 фотографий города Гюмри. <Мы бы себе не простили, если бы в нашем музее не было ничего, связанного с Фрунзиком>, - сказал Амирханян.

Идея создания музея родилась, по его словам, после путешествий и посещения подобных музеев за пределами Армении. Обменявшись впечатлениями об увиденном, два друга - Гриша Амирханян и Месроп Акопян решили основать подобное пространство и у себя на родине. Процесс начался в доковидный период, однако пандемия внесла свои коррективы, и реализация идеи была отложена до <лучших времен>. Изначально для открытия музея в фокусе был Ереван, но учитывая нарастающую роль Гюмри, как привлекательного туристического центра, не только для иностранцев, но и граждан Армении, было принято решение обосноваться здесь.

<Сначала нам казалось, что это будет очень легко. Но когда вошли в процесс, стало понятно, что каждый экспонат, сам по себе является уникальным проектом, для создания и представления которого необходимо длительное время>, - поделился он. По словам Амирханяна, часть финансирования для реализации программы была предоставлена ЕС в рамках программы <Инновационный туризм и развитие технологий в Армении>, реализуемой со стороны Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

Стоит отметить, что стоимость билетов составляет от 4 тыс. драмов (свыше $9). При подобных ценах, которые в среднем по Армении являются высокими, музей за столь короткое время своего функционирования, уже пользуется популярностью. В беседе с корр. АрмИнфо, Амирханян отметил, что на прошлых выходных <Музей иллюзий> посетило свыше 200 человек. <Нас спрашивают, почему такие высокие цены, много пишут в социальных сетях, но после посещения музея, вопросы себя сами исчерпывают>, - заметил он.

Отметим, что директором <Музея иллюзий> является Самвел Оганнисян, дизайнером проекта - Рипсиме Меликян.

Музеи иллюзий действуют в таких крупных городах как Нью-Йорк, Дубаи, Торонто, Гамбург, Варшава, Шанхай, Мадрид, Тбилиси и др