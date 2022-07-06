Среда, 6 Июля 2022 23:47

АрмИнфо. Уголовное дело в отношении общественно-политического деятеля, соучредителя Благотворительного фонда <Арар> и члена движения <5165> Аветика Чалабяна направлено в суд с обвинительным заключением.

Так, согласно пресс-службе Следственного комитета Армении, в следственном органе завершено предварительное следствие по уголовному делу о финансовом поощрении двух и более лиц, в том числе главы студсовета Аграрного университета с целью привлечения к оппозиционным акциям протеста

<Предварительное следствие завершено, материалы уголовного дела направлены прокурору, осуществляющему судебный надзор, с ходатайством об утверждении обвинительного акта и направлении его в суд>, - говорится в сообщении СК.

Чалабян (ранее занимал должность партнера, то есть одного из управляющих, в крупной международной консалтинговой компании McKinsey & Co) был задержан 12 мая после обыска в его доме, произведенного правоохранительными органами, после чего подвернут приводу в Арабкирское отделение полиции и задержан. Согласно сообщению Следственного комитета РА, Чалабян подозревается в участии в попытке подкупе студентов Национального Аграрного университета Армении с целью обеспечения их участия в протестных акциях оппозиции.

Основанием для возбуждения уголовного дела по статье 163-й УК РА (<Воспрепятствование проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций или участию в них>) является некая аудиозапись, опубликованная на одном из новостных сайтов под названием <Каждому студенту по 1000 драмов>. В ходе разговора с участием председателя студенческого совета Аграрного университета Торника Алияна, преподавателя Эммы Саркисян и самого Чалабяна якобы обсуждается вопрос привлечения студентов к акциям протеста оппозиции. По версии следствия, двое подозреваемых в совершении предполагаемого преступления, в числе которых Чалабян, предлагали 2 млн. драмов главе студсовета Аграрного университета за привлечение 2 000 студентов к митингам в обмен на плату.

Задержание Чалабяна вызвало сильный резонанс в кругу общественных и политических деятелей, представителей армянского бизнеса и др. Отмечалось, что арест Чалабяна имеет политический подтекст с учетом его активной поддержки деятельности оппозиционного движения <5165>. До своего задержания, выступая на площади, Аветик Чалабян заявил, что Армения оказалась в системном кризисе, и надо суметь найти системные решения. Н>е должно быть иллюзии относительно того, что отстранение Пашиняна решит все проблемы, нет, это только откроет путь к решению проблем>, - сказал он. По словам Чалабяна, власть должна быть сменена мирным, конституционным путем, без потрясений, чтобы страна не оказалась перед дополнительными угрозами. <Проводим власть и сформируем новое правительство>, - объяснил политик. По мнению Чалабяна, лучшим исходом была бы добровольная отставка Пашиняна.