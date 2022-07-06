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 Среда, 6 Июля 2022 23:46
Наира Бадалян

Пашинян и Путин обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и деблокаду региональных коммуникаций

Пашинян и Путин обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и деблокаду региональных коммуникаций

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, собеседники коснулись ряда вопросов армяно- российской двусторонней повестки, а также региональных проблем и ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Стороны обсудили процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Состоялся обмен мнениями о деятельности Комиссии по вопросам делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, а также проводимой работе по разблокированию региональных коммуникаций.

Пресс-служба Кремля, в свою очередь, сообщает, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. <Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведён обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно­азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Никол Пашинян информировал о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией>, - говорится в сообщении. 

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