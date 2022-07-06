Среда, 6 Июля 2022 17:43

АрмИнфо. В день годовщины смерти великого и несравненного Мастера игры на дудуке Дживана Гаспаряна в Пантеоне им. Комитаса открыли бюст музыканта. Скульптором и архитектором бюста, который был отлит из бронзы, выступил Алексан Бабаян.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр образования, науки, культуры и спора РА Ваграм Думанян, заместитель министра Ара Хзмалян, Дживан Гаспарян-младший, члены семьи, друзья, художники и поклонники его искусства.

Высоко оценив и отметив большой вклад музыканта, Думанян рассказал о планах организовать в следующем году международный фестиваль дудукистов имени Дживана Гаспаряна, что чрезвычайно важно для сохранения и популяризации творческого наследия маэстро.

Напомним, что Дживан Гаспарян родился в 1928 году в маленькой армянской деревушке под названием Солак, неподалеку от города Раздан. Не имея в семье музыкантов, начал играть на дудуке самостоятельно с 6 лет. В 1948 году стал участником ансамбля национальной песни и танца. В том же году состоялось его первое профессиональное выступление с Ереванским филармоническим оркестром в качестве солиста. В 1946 году, Гаспарян в составе самодеятельного ансамбля выступил в Москве на смотре мастеров искусств республик СССР. В 1956 году Дживан Гаспарян получил свою первую в жизни премию на конкурсе исполнителей на дудуке. В 1957 году Гаспарян, вместе с ансамблем <Берёзка> впервые отправился на зарубежные гастроли в Америку.

Он работал с такими известными музыкантами, как Лайонел Риччи, Серж Танкян, Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Ирина Аллегрова, Владимир Пресняков.

Музыкант награжден четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex (World Music Expo) "За заслуги перед музыкальным искусством".

Музыка в исполнении Гаспаряна звучит в более чем 40 кинокартинах.

Первый голливудский фильм, где есть саундтрек на дудуке, - <Последнее

искушение Христа> Мартина Скорсезе (1988). После него были <Арарат>;

<Халк>, <Александр>, <Страсти Христовы>, <Код да Винчи>, <Хроники

Нарнии>, <Пираты Карибского моря: На краю света>, <Мюнхен>, <Сириана>, <Зена - королева воинов>, <Пепел и снег>, <Дом. История путешествия>, <Онегин>, <Игра Престолов> и др. Композиция к <Гладиатору> отмечена премией <Золотой глобус>.

Дживан Гаспарян - профессор Ереванской консерватории, обучил и подготовил многих профессиональных исполнителей на дудуке