Среда, 6 Июля 2022 17:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-15:00 ООО “А.Акобян”, “Саят”, “Жпит”, “Ренатрейд”, “Цахик Маргарян”,”Д.Аванесян” и “Анаит” в кв. ‘Багреванд”;

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 на переулке Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11:00-15:00 жилые дома 10Б, 10Д, 10В на улице Арцаха;

11:00-16:00 жилой дом 26 на 1-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 Музей истории, Национальная галерея, ГНКО “Государственная филармония Армении”, ООО "Джазве” по адресу: Арами 1, жилые дома 7, 9-19 на улице Агаяна, 15а на пр. Саят-Нова, жилые дома 56, 62, 62а на улице Теряна, жилой дом 25 на улице Абовяна, жилые дома 4, 6 на улице Спендиаряна, 7 на улице Агатангехоса, 29, 29а на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилого дома 26 на улице на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 49/4, 49/11, 49/12 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18, 20 на улице Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, собственные дома 1-69 на улице Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 1 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; собственные дома на улицах Арагаца, Кохба, Гарибджаняна, жилые дома 93, 93а на улице Арагаца, собственные дома на улицах Арагаца, Гарибджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Баграмян, Айгек и Норакерт;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Таперакан и Лусашох;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

14:00-16:00 частично улицы Шаумяна, Колхозникнери и Мурацана в городе Арарат;

в Арагацотнской области:

10:00-12:00 село Сасуник;

11:00-17:00 село Уджан;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 село Гндеваз; частично село Кечут; птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Груп”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком-Армения”, “Юком”; тоннель “Арпа-Севан”, абонент (не являющийся жильцом) “Арскар”;

11:00-15:00 частично село Елпин;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично город Цахкадзор, дома отдыха “Звартноц”, “Сусамбар”, “Кусастан-Айастан”, “Арпине”, “Воску ашхар”, ‘Деьта-Армения”, ресторан “Ацатун”, станция оператора ‘Телеком Армения”, детский сад, школа, полиция и прилегающие территории; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00–16։00 община Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–17։00 частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–15։00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–16։00 община Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Лермонтово, Антарашен, Маргаовит и Фиалетово;

в Тавушской области:

11:00-15:00 села Хачаредзан, Неркин Гош и Гош;

11:00-17:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10:00-13:00 жилые дома 4б, 8 на улице Воротан, 5, 7, 9 на улице Исраеля Ори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-12:00 жилые дома 2а, 4а на улице Воротна, 2а на улице Ширванзаде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-14:00 частично село Шаки;

11:00-16:00 частично село Аржис.