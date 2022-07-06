Среда, 6 Июля 2022 17:15

АрмИнфо.Паспортно-визовое управление Армении оправдалось перед гражданами из-за огромных очередей.

Так, в заявлении Полиции РА отмечается, что паспортно-визовое управление и региональные паспортные службы работают в перегруженном режиме, что связано с одновременным наличием ряда факторов.

"Сообщаем, что в основном в летние месяцы, в связи с сезонными особенностями, резко увеличивается количество желающих получить или обменять паспорта. В частности, увеличивается как количество обращений наших соотечественников за получением паспорта для выезда за границу с целью отдыха, отметки его действия в зарубежных странах, так и обращений граждан РА, прибывающих в Армению из зарубежных стран, для получения или обмена паспортов. Однако, 2022 год существенно отличается от предыдущих лет, потому что количество заявлений на получение гражданства РА от наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, беспрецедентно возросло", - заверили в Полиции РА. В качестве наглядного примера своих слов в ведомстве привели статистику, отметив, что количество заявлений на получение гражданства РА в январе-июне 2021 года составляло 3448, меж тем за тот же период 2022 года - таковых уже 9917 - примерно в три раза больше.

В ведомстве заверили, что несопоставимо увеличилось и количество заявлений, поданных на получение/обмен/паспорта гражданина РА. В полиции РА заверяют, что большое число заявителей - это проживающие в зарубежных странах граждане РА, которые, находясь летом в Армении, обращаются за получением паспорта гражданина РА или заменой документа, удостоверяющего личность, срок действия которого заканчивается.

"Помимо вышеперечисленного, в этом году также увеличилось число иностранцев, прибывающих в Армению для проживания и работы на длительное время, которые обращаются в паспортно-визовый отдел или региональные паспортные службы с целью легализации своего проживания в республике. Увеличилось количество лиц, обращающихся в дипломатические органы РА в зарубежных странах для получения гражданства РА и паспорта гражданина РА, в связи с чем, посольства и консульские учреждения проводят электронную очередь граждан, записи заполнены на 2-3 месяца вперед", - отметили в Полиции РА, добавив, что перечисленные выше, а также ряд других факторов, таких как прописка для зачисления детей в школу, предоставление справок о прописке и получении госномеров и другие обстоятельства вызвали большие очереди в паспортно-визовом отделе и региональных паспортных служб.

При этом в Полиции РА заверили, что управление принимает все возможные меры в рамках своих кадровых и материальных ресурсов для обеспечения надлежащего обслуживания заявителей и рассмотрения дел в сроки и порядке, установленных законодательством. В Полиции также сообщили, что обсуждается вопрос о возможности предоставления некоторых услуг в электронном виде.

Отметим, что ранее сообщалось об огромных очередях в паспортно-визовом управлении РА и невозможности граждан в срок получить желаемый документ.