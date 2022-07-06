Среда, 6 Июля 2022 15:07

АрмИнфо. Ереванский международный кинофестиваль "Золотой абрикос" продолжит тесное сотрудничество с зарубежными посольствами и международными организациями в РА. Об этом представители фестиваля заявили в ходе пресс-конференции 7 июля.

В сотрудничестве с посольством Франции в РА, армянские зрители увидят настоящий фейерверк французского кино. В программе нового французского кино будут представлены "Полуденные звезды" Клера Дени, "Тори и Локита" Жан-Пьера Дардена/Люка Дардена, а в конкурсе короткометражных фильмов будет армяно- французский совместный фильм Арно Хаяджаняна "Одинокая ночь".

Будет отдана дань уважения классику французского кино Алену Рене и будут показаны его фильмы "Хиросима, любовь моя", "Война окончена", "В прошлом году в Марианских Лазнях". Также будет представлена программа ACid Cannes Speciale.

В сотрудничестве с "Гёте-центром" в Ереване будет представлен ряд фильмов производства Германии, таких как "Причалы войны" Флориана Хоффмана, "Рабье Курназ против Джорджа Буша" Андреаса Дрезена, "Римини" Ульриха Зайдля, " Экзамен " Шауката Амина Корка, "Республика тишины" Дианы Эль Жиру.

В сотрудничестве с посольством США в рамках "Золотого абрикоса" будет представлена кинопрограмма кинофестиваля "Сандэнс". Она откроется фильмом Сары Досы "Пламя любви". В конкурсной программе - "Дом из мусора" Саймона Леренга Вильмонта, также будет показан "Свинка" Карлотты Переды.

А посольство Королевства Нидерландов в РА поддержит издание газеты фестиваля. В рамках сотрудничества с международными партнерами в Армению также приедут известные кинематографисты.

Напомним, что 19-й Ереванский международный кинофестиваль "Золотой абрикос" пройдет в этом году с 10 по 17 июля. В этом году международный кинофестиваль вновь представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, а также фильмы с самых престижных кинофестивалей.