Среда, 6 Июля 2022 15:06

АрмИнфо.В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию мост <Дружбы> на армяно-грузинской границе. С ходом реализации проекта ознакомилась заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Кристине Галечян, посетившая пограничный переход в районе КПП <Баграташен>. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Согласно источнику, замминистра встретились с представителями компаний, возводящих объект, и осуществляющих технический контроль за строительством моста.

В ведомстве отмечают, что работы по строительству моста уже находятся в завершающей стадии. Начаты работы по проверке качества. В ближайшее время мост будет сдан в эксплуатацию. Строительство моста профинансировали Европейский банк реконструкции и развития и правительства Армении и Грузии.

Напомним, что общий бюджет программы составляет около 9 миллионов евро, из них 7,2 миллиона - кредит ЕБРР. Застройщиком проекта стала иранская компания Tunnel Sadd Ariana, за технический контроль отвечают южнокорейские Soosung Engineering и Korea Consultants International Co. Старт реализации проекта был дан в мае 2021 года. Работы по возведению нового моста на реке Дебед, у пропускного пункта Садахло-Баграташен начались в июле. По проекту, будут сооружены два отдельных моста, ширина каждого из них составит 11,85 метра. Они будут расположены в метре друг от друга. Общая ширина мостов - 24,7 метра.