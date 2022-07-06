Среда, 6 Июля 2022 13:53

АрмИнфо. Во время летнего сезона крайне важно придерживаться правил использования пищевых продуктов, особенно, с учетом начала туристического сезона. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелла Абовян.

Она отметила, что в первом квартале текущего года в Армении зафиксировано более 4200 случаев кишечных заболеваний, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За указанный период времени было отмечено 7 вспышек данных заболеваний, 3 из которых связаны с пищевыми отравлениями, 2 случая произошли на объектах общественного питания в Ереване, и по одному случаю – в Котайкской и Гегаркуникской областях, когда во время экскурсий были нарушены правила сохранения и перемещения продуктов питания. При этом, в случае с кишечными заболеваниями нет особой разницы в возрастных группах заболевших.

Эксперт подчеркнула, что в летний сезон можно ожидать роста количества заболеваемости, особенно, в период экскурсий. Чтобы избежать этого, она призвала приобретать свежие продукты питания исключительно в магазинах, обращая большое внимание на сроки производства и сохранения продуктов. Не менее важное значение приобретает промывка продуктов питания при их приготовлении, а также личная гигиена. К примеру, фрукты и овощи должны промываться в теплой воде не менее 3 минут. При перевозки продуктов на длительное расстояние необходимо содержать их в холодильных камерах.