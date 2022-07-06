Среда, 6 Июля 2022 13:52

АрмИнфо.Американские конгрессмены Тони Карденас и Брэд Шерман внесли, поддержанную ANCA, двухпартийную поправку к Закону об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год (NDAA).

Поправка требует представления отчета о деятельности Азербайджана во время Арцахской (Нагорно-Карабахской) войны 2020 года и должна быть представлена Конгрессу министром обороны после консультации с государственным секретарем.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), в отчете будут подробно описаны: использование американских комплектующих в турецких беспилотниках, используемых Азербайджаном против Армении и Арцаха; использование Азербайджаном белого фосфора, кассетных бомб и других запрещенных боеприпасов против Арцаха; вербовка Турцией и Азербайджаном иностранных боевиков-террористов во время Арцахской войны 2020 года.

Поправка № 837 поддерживается конгрессменами Гасом Билиракисом, Энди Левином, Адамом Шиффом, Дэвидом Валадао, а также членами палаты представителей Джуди Чу и Зои Лофгрен, Фрэнком Паллоне-младшим.

Кроме того, конгрессмен Адам Шифф внес поправку в Закон об ассигнованиях на 2023 финансовый год, призывающую Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных и гражданских лиц. Поправку № 698 поддержали около десятка конгрессменов. Прилагаются серьезные усилия по увеличению числа сторонников поправки 698, когда она будет обсуждаться в процедурном комитете Палаты представителей на следующей неделе. Если поправка к Закону об ассигнованиях на национальную безопасность будет принята комитетом, ее поставят на голосование в Палате представителей Конгресса США.

Вместе с тем, сопредседатель Армянской фракции Конгресса США Джеки Спейер представила поправку к Закону об ассигнованиях на национальную

оборону на 2023 финансовый год, требующую отчета Государственного департамента, в котором документируются причины отказа администрации Байдена от ограничений по статье 907 в отношении американской помощи Азербайджану и подорвала ли эта помощь мирный процесс в Арцахе.

Поправка № 992 поддерживается представителями Джуди Чу, Фрэнком Паллоне- младшим и конгрессменом Адамом Шиффом.

Напомним, что 907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане. Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки. Эту практику продолжил и президент Джо Байден.