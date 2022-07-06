Среда, 6 Июля 2022 13:51

АрмИнфо.В Армении для выпускников военных учебных заведений, назначенных на офицерские должности в системе Министерства обороны, будет установлен новый вид жилищного обеспечения - безвозмездное получение квартиры и право на ее безвозмездное пользование. Парламентская комиссия по обороне и безопасности Национального Собрания страны, заседание которой прошло 6 июля, вынесла положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе <<О военной службе и статусе военнослужащего>.

По словам министра обороны Армении Сурена Папикяна, новым видом жилищного обеспечения смогут воспользоваться военнослужащие, которые поступят в военно-учебные заведения после 1 июля 2022 года и заключат соответствующий договор, на основе которого получат служебную квартиру. Для курсантов второго и других курсов военного университета будут установлены другие льготы по приобретению жилья. В случае, если военнослужащий в процессе службы по различным причинам признается негодным к ее продолжению и получает инвалидность, данное жилье передается ему в собственность. В случае гибели военнослужащего или его смерти квартиры передаются в собственность его семье. Спустя 20 лет военной службы офицер получает квартиру в свою собственность. Порядок и условия передачи жилья в безвозмездное пользование будут установлены решением правительства.

Говоря о реформах в сфере военного образования, Папикян сообщил о намерениях правительства создать военную академию. Это произойдет путем слияния военного института им. Вазгена Саркисяна и военно-авиационного института им. Ханферянца. В академии будут созданы отдельные факультеты, в том числе, и факультет пограничных войск. Министр заметил, что в настоящее время в стране нет отдельного учебного заведения, готовящего офицеров пограничных войск.

Глава оборонного ведомства страны подчеркнул, что в рамках программы реформ, предусмотрено совместить должность начальника Генерального штаба ВС Армении с должностью первого заместителя министра обороны. При этом, начальник ГШ не сможет исполнять обязанности министра обороны в случае отсутствия последнего. <За прошедшие годы два института были разделены под одним ведомством, что подрывает эффективное управление системой обороны нашей страны, вооруженных Сил и вызывает дополнительные проблемы в бюрократических и других аспектах>, - сказал Папикян, призвав проголосовать за проект.