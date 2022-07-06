Среда, 6 Июля 2022 13:50

АрмИнфо.Настоящая информационная война развязана в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), наблюдается экспоненциальный рост количества компьютерных атак. Об этом заявил в среду представитель секретариата ОДКБ Александр Кузнецов на IX Южном форуме информационной безопасности "Инфофорум - Сочи".

"Количество кибератак на информационные инфраструктуры наших государств растет. Наблюдается экспоненциальный рост компьютерных атак, и их число увеличилось в разы, большинство из них носит комплексный характер. В текущем году вызовы в этой сфере стали еще более острыми, серьезными и более масштабными. По сути, развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве в зоне ответственности ОДКБ", - сказал он.

По словам Кузнецова, скоординированные информационные атаки наносятся из разных государств и предпринимаются не хакерами-одиночками, а "государственными структурами". "Доподлинно известно, что в состав вооруженных сил ряда государств входят так называемые кибервойска. В некоторых странах стаж существования подобного рода структур превышает десять лет. Предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критически важной информационной инфраструктуры наших государств", - продолжил он.

Кузнецов пояснил, что в первую очередь под ударом оказываются СМИ, финансовые учреждения, госорганы, массовые социально-значимые порталы и сети, а также медицинские и прочие учреждения. "В ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии. Применяется все более сложное программное обеспечение, способное поражать устройства, различные операционные системы", - подчеркнул он, передает ТАСС.