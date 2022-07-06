Среда, 6 Июля 2022 13:49

АрмИнфо. Недвижимое имущество научно-исследовательского института курортологии и физической медицины, научного центра травматологии и ортопедии, Республиканского центра лечения от зависимостей, а также стоматологической поликлиники города Варденис будут выставлены на продажу.

Парламент Армении на внеочередном заседании Национального Собрания Армении обсуждает поправки в законе <О программе приватизации объектов государственной собственности на 2017-2020 годы>.

По словам министра здравоохранения РА Анаит Аванесян, приватизация данных объектов позволит, с одной стороны привлечь в сферу здравоохранения новых инвесторов, а с другой - оптимизировать систему. Ранее данные объекты были включены в программу приватизации с условием, что они сохранят направления своей деятельности. Однако исследования показали, что оказание медицинских услуг в этих центрах можно осуществлять с применением и других услуг. Тем самым, медицинские услуги в указанных медицинских центрах будут консолидированы. Продажа организаций будет производиться посредством конкурсов. В целях организации процесса отчуждения решением правительства сформирована рабочая группа.

В этой связи, вице-спикер Акоп Аршакян внес предложение выставлять на продажу не имущество, в акции этих предприятий с обязательным представлением бизнес-модели их развития, что позволит эффективнее использовать их возможности.