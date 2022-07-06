Среда, 6 Июля 2022 12:40

АрмИнфо. Аппарат Омбудсмена Армении выступил с заявлением в связи с проблематичной практикой фиксации случаев пыток и жестокого обращения с лицами, лишенными свободы, в учреждениях исполнения наказаний.

В поступившем в АрмИнфо заявлении офиса Омбудсмена отмечается, что в ходе мониторинга, проведенного Защитником прав человека (ЗПЧ), была зафиксирована сохраняющаяся проблематичная практика нефиксирования травм при медицинском осмотре лиц, лишенных свободы в пенитенциарных учреждениях. В связи с этим поступает много жалоб в адрес ЗПЧ.

В частности, исследования, проведенные Защитником прав человека, свидетельствуют, что случаи получения телесных повреждений в результате предполагаемого насилия в отношении заключенного не фиксируются и не инициируются соответствующие процедуры.

В этом ключе были приведены примеры фиксации таких нарушений при посещении УИУ "Абовян" и УИУ "Армавир".

В офисе ЗПЧ отметили, что в обосновании Министерства юстиции о причине не составления соответствующего акта о телесных повреждениях, полученных при поступлении заключенного в колонию, отметили наличие составленного протокола о телесных повреждениях в личном деле лица, лишенного свободы, на момент поступления в исправительное учреждение.

"Защитник отмечает, что указанное никоим образом не может быть основанием для того, чтобы медицинский персонал Центра уголовно-исполнительной медицины не составил соответствующего протокола и не направил его в правоохранительные органы.

Надлежащий учет телесных повреждений лица, лишенного свободы, при поступлении в исправительное учреждение обязателен в любом случае, поскольку данное лицо продолжает содержаться под стражей даже по пути в исправительное учреждение", - отмечается в заявлении.

В офисе Омбудсмена РА также назвали недопустимой практикой неполный и не профессиональный учет травм у заключенных, не представление соответствующего заключения врачей относительно сочетания объективного описания повреждения и причин и способов его получения лицом, лишенным свободы, неприемлемая практика ненаправления в правоохранительные органы соответствующих протоколов предполагаемого жестокого обращения.

Отмечается, что указанные вопросы регулярно представляются в ежегодных отчетах Защитника прав человека как национальный механизм профилактики, с подробным анализом и соответствующими предложениями по решению проблемы.

"Еще раз призываем Министерство юстиции Армении и другие ответственные органы держать под строгим контролем механизмы надлежащего учета предполагаемых случаев пыток и других форм жестокого обращения и тем самым обеспечить эффективное и всестороннего расследования, а также способствовать предотвращению вышеуказанных случаев", - говорится в заявлении офиса ЗПЧ РА.