Среда, 6 Июля 2022 12:36

АрмИнфо. Следственно-оперативное управление Комитета государственных доходов недавно раскрыло подпольное казино в ереванской общине Шенгавит.

Как сообщает КГД, получены фактические данные и обстоятельства того, что в подвале одного из домов по улице Багратуняц Еревана жители армянской столицы А. Х. и А. M фактически организовали и провели карточную игру <живую игру> <Покер>, которая согласно Закону Республики Армения <Об играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и казино> является игорной деятельностью.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что казино работало в основном два дня в неделю и только в ночное время. Поскольку казино работало в ограниченном режиме, случайные посетители не могли попасть в помещение казино. Причем деятельность казино осуществлялась по заранее разработанному сценарию. Организаторы заранее информировали участников игры и игрока о предстоящей игре и составе участников, а также лично пригласили их для участия в игре.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ущерб, причиненный государству в результате незаконных действий организаторов казино, составил 5 млрд 500 млн драмов. Принимаются меры по выяснению круга лиц, причастных к работе казино, уточнению окончательной суммы ущерба, причиненного государству.

КГД напоминает, что в соответствии с Законом Республики Армения <Об играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и казино>, казино может быть организовано в административных границах Цахкадзорской, Джермукской, Севанской и Мегринской общин, а также на территории ереванского аэропорта <Звартноц>. А казино и (или) автоматизированная игра с выигрышем может быть организована (лицензирована) в рамках утвержденного Правительством РА инвестиционного проекта на сумму более 40 млрд драмов, если инвестиции осуществляются в одном месте.