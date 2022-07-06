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АрмИнфо. В Минобороны Армении продолжают опровергать сообщения азербайджанского оборонного ведомства о нарушении режима прекращения огня.
"Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию, заявив, что в ночь с 5 на 6 июля подразделения ВС РА открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА", - говорится в заявлении МО РА.
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|Москва: Баку и Еревану удалось сблизить позиции по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|По факту взрыва в филиале <Юнибанка> возбуждено уголовное дело
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|Секретариат ОДКБ: растут кибератаки на информинфраструктуры наших государств
|Недвижимое имущество ряда медицинских учреждений Армении будет продано
|Омбудсмен Армении призвала Минюст держать под строгим контролем учет случаев пыток и других форм жестокого обращения с заключенными
|В Ереване раскрыли подпольное казино
|В Минобороны Армении продолжают опровергать сообщения противника
|Армения может присоединиться к платформе здравоохранения и изменения климата ВОЗ
|В Арцахе повысилась рождаемость
|Ишхан Сагателян рассказал евродепутатам о вызовах безопасности Армении и Арцаху, непрекращающейся агрессии Азербайджана
|В результате взрыва в одном из банков в Армении погиб один и ранены пятеро граждан
|Мирзоян и Батет отметили важность мирного урегулирования карабахского конфликта
|МИД Туркменистана выражает озабоченность в связи с событиями в Каракалпакстане
|Минобороны Армении подтвердил факт обстрела противником приграничного села Хачик
|Обязанности главы ВСС Армении будет исполнять судья Сергей Чичоян
|Армянские борцы привезли 5 медалей с молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе
|Чавушоглу заверяет: Давление не позволяет Еревану предпринимать смелые шаги на пути нормализации отношений с Анкарой
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство России в Армении выразило удивление мотивацией Оттавы открыть дипмиссию в Ереване
|Мирзоян: Всестороннее углубление отношений с Индией - приоритет внешней политики Армении
|В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
|Эксперт: Баку выполнит судебные акты Страсбурга и Гааги лишь под угрозой санкций
|Прогноз: От разблокировки коммуникаций выиграет не Армения, а получившая выход на Центральную Азию Турция
|Генпрокурор Армении ставит вопрос о правовом регулировании безопасности информации
|В Ереване изучили возможности развития российской химической, фармацевтической и биотехнологической отрасли
|Сторонники Движения сопротивления провели акцию протеста перед представительством ЕС в РА
|Оппозиционный депутат сигнализирует о фактах призыва на военные сборы представителей оппозиции
|За неделю число случаев заражения коронавирусом в Армении возросло на 25,2%
|День рождение великого Фрунзика Мкртчяна в Ереване отметят показом документального фильма <Фрунзик Мкртчян. Индия помнит меня>
|Артур Казинян слагает свой депутатский мандат
|Количество акций протеста оппозиции не должно уменьшаться - депутат
|Премьер-министр Армении поздравил главу белорусского государства с национальным праздником
|Сотрудничество между Арменией и США в укреплении демократии приносят ощутимые результаты - Пашинян Байдену
|Сборная Армении по баскетболу стала чемпионом Европы среди малых стран
|Правительство ставит целью превратить Армению в технологическую страну - премьер-министр
|Минобороны Армении продолжает опровергать дезинформацию противника
|Официальный Степанакерт опровергает закрытие постпредства Арцаха в России
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Тюрколог: Турция и Азербайджан придерживают разблокирование границ как вишенку на торте общей нормализации с Арменией
|Аналитик: Арцах исключения в общем дипломатическом разрыве между РФ и Западом не составляет
|50 Cent приехал в Ереван
|Джангирян подал в отставку с поста главы ВСС
|Оппозиционные депутаты складывают полномочия в постоянных комиссиях парламента Армении
|Оппозиция: Международное сообщество настойчиво старается не замечать очевидные отступления от парламентаризма в Армении
|Если мы будем поддаваться эмоциям, результатом будет общественная трагедия - Пашинян
|В Дилижане открылась ветеринарная клиника для решения проблем бездомных собак
|Россия поможет Армении с решением проблемы радиоактивных отходов
|Париж: Франция по-прежнему полностью привержена своей роли сопредседателя МГ ОБСЕ
|Оппозиционный депутат отказался от должности председателя парламентской комиссии
|Лукашенко призвал другие постсоветские страны к сближению с Союзным государством
|Парламент Армении не может давать какой-либо правовой оценки тем или иным процессам - депутат
|Президент Армении выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна на должность судьи Конституционного суда
|Ишхан Сагателян и Ваге Акопян отозваны со своих должностей в НС Армении
|Омбудсмен: Власти Арцаха обязаны позаботиться о судьбе жителей Ахавно и Бердзора
|Оппозиция проводит акцию перед зданием парламента Армении
|Читать больше
|Эксперт: Баку выполнит судебные акты Страсбурга и Гааги лишь под угрозой санкций
|Прогноз: От разблокировки коммуникаций выиграет не Армения, а получившая выход на Центральную Азию Турция
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