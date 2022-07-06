Среда, 6 Июля 2022 11:20

АрмИнфо.Армения и Великобритания обсуждают возможности включения Армении в платформу здравоохранения и изменения климата, запущенную по инициативе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и правительства Великобритании.

Об этом было заявлено в ходе встречи министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян с послом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джоном Галлагером.

Согласно сообщению Минздрава РА, в ходе встречи стороны обсудили программы и инициативы, направленные на снижение рисков, связанных с изменением климата на систему здравоохранения.

Согласно источнику, платформа запущена с целью содействия странам в противостоянии вызовам и создании системы здравоохранения, устойчивой к изменениям климата.

Аванесян отметила, что Национальный институт здравоохранения Минздрава в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН) в настоящее время проводит оценку климатических рисков, а также готовит план адаптации сектора здравоохранения, первый проект которого находится в разработке.