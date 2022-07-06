Среда, 6 Июля 2022 10:55

АрмИнфо.В первом полугодии текущего года в Арцахе родилось 864 малыша, что на 204 или 31 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в беседе с "Арцахпресс" заявила начальник отдела социально-демографической статистики и статистики рынка труда Национальной статистической службы Республики Арцах Лилия Петросян.

При этом по ее словам, 53,6% процентов новорожденных - мальчики. "Согласно статистике, самые популярные имена для мальчиков: Давид, Тигран, Айк, а для девочек - Мане, Мария, Ева", - рассказала Петросян.

По ее словам, за отчетный период по сравнению с предыдущим годом количество зарегистрированных летальных исходов уменьшилось на 22,5 %. В результате в первом полугодии текущего года естественный прирост населения республики составил 372 человека.