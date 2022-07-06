Среда, 6 Июля 2022 10:54

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Страсбурге представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян провел ряд встреч в Европарламенте.

Как сообщил сам Сагателян, в частности, состоялись встречи с депутатами Европарламента, членом комитета парламентского сотрудничества Армения-ЕС Петром Витановым, председателем группы дружбы с Арменией в Европарламенте Луксом Фурласом, заместителем председателя фракции ECR Чарли Веймером, а также с вице- президентом Европарламента Хайди Хаутала.

В ходе встреч особой темой обсуждения стали вызовы безопасности Армении и Арцаху и непрекращающейся агрессии Азербайджана. Сагателян акцентировал внимание на вопросе полной реализации права народа Арцаха на самоопределение и его статуса как средства защиты прав народа Арцаха и урегулирования конфликта. Было подчеркнуто, что любое решение, по которому Арцах войдет в состав Азербайджана, неприемлемо для армянского народа.

Европейским партнерам также были представлены цели и ближайшие планы Движения Сопротивления, обсуждена внутриполитическая ситуация в Армении.