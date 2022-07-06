Среда, 6 Июля 2022 10:48

АрмИнфо. В результате взрыва в одном из отделений банков в городе Аштарак Арагацонской области Армении погиб один и ранены пятеро граждан. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно источнику, сигнал о взрыве и вспыхнувшем пожаре поступил 6 июля в 09:07. На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательных сил. "По предварительным данным, есть один погибший и пятеро раненых. Пострадавшие госпитализированы в медицинский центр города Аштарак", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что пожар локализовали в 09:25 и потушен в 09:54. Сгорели бытовые предметы в зале площадью в 3 кв.м.

О причинах взрыва ничего не сообщается.