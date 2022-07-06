Среда, 6 Июля 2022 10:42

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Испании министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с председателем Конгресса депутатов Испании Меричель Батет.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обсудили текущее состояние межгосударственного сотрудничества, основанного на исторических связях и общих ценностях двух стран и народов, и перспективы развития в сферах политического диалога, экономики и культуры.

Арарат Мирзоян представил Меричель Батет осуществляемые в Армении реформы, направленные на укрепление демократии, защиту прав человека, продвижение верховенства права и эффективную борьбу с коррупцией. Глава МИД РА подчеркнул, что с 2018 года Армения движется по демократическому пути, и, несмотря на последствия войны и пандемии коронавируса, в результате осуществленных правительством реформ зафиксирован ощутимый прогресс в становлении демократических институтов.

Обоюдно была отмечена важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подчеркнуто, что применение силы не может считаться средством разрешения конфликтов.

В контексте гуманитарных проблем, созданных вследствие спровоцированной Азербайджаном 44-дневной войны, Арарат Мирзоян подчеркнул неотложность возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, а также необходимость сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль.

Арарат Мирзоян также представил собеседнику последние развития в процессе нормализации Армения-Турция