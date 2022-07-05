Вторник, 5 Июля 2022 18:09

АрмИнфо. В Минобороны Армении подтвердили факт обстрела противником приграничного села Хачик. В сообщении оборонного ведомства РА отмечается, что 4 июля около 21:15 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разного, в том числе крупнокалиберного оружия, по армянским военным позициям, расположенным в западной части армяно-азербайджанской границы.

В частности, обстрел велся по позициям, прилегающим к территории села Хачик Вайоцдзорской области, а также в направлении дороги, ведущей в село, в результате чего был поврежден автомобиль главы общины.

«Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен. С армянской стороны потерь нет», - отметили в Минобороны РА.

Ранее, армянские СМИ со ссылкой на оппозиционного депутата Тагуи Товмасян сообщили об этом инциденте.