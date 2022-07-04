Понедельник, 4 Июля 2022 18:26

АрмИнфо.Обязанности главы Высшего судебного совета Армении будет исполнять судья Сергей Чичоян. Об этом сообщает пресс-служба Высшего судебного совета.

В ВСС отметили, в соответствии со статьей 84 Конституционного закона "Судебный кодекс" РА, сегодня, 4 июля, в Высшем судебном совете состоялось голосование, в результате которого председатель Совета не был избран.

В ВСС напомнили, что согласно закону, обязанности председателя Верховного Совета будет исполнять старший по возрасту член Совета.

"Поскольку самый старший по возрасту член Высшего судебного совета Степан Микаелян отказался от исполнения обязанностей главы ведомства, то их будет выполнять следующий за ним старший по возрасту член ВСС Сергей Чичоян", - отметили в Совете.

Как ранее сообщало АрмИнфо, решениями Высшего судебного совета от 4 июля прекращены полномочия членов ВСС Гагика Джангиряна и Липарита Меликджаняна. Джангиряна из-за проблем со здоровьем, а Липарит Меликджанян ввиду перехода на новую работу. Он назначен судьей палаты Кассационного суда по расследованию гражданских дел коррупционного характера.

Отметим, что 20 июня, временно отстраненный от должности председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян обнародовал скандальную запись разговора с исполняющим обязанности председателя ВСС Гагиком Джангиряном и членом ВСС Степаном Микаеляном, который произошел 20 февраля 2021 года. В этом разговоре Джангирян уговаривает Вардазаряна покинуть пост, при этом просит сделать это "по хорошему, тихо и мирно". Советует подумать о будущем детей, семьи и заверяет, что если он уйдет, то все уголовные дела, возбужденные в отношении него будут прекращены. "Я тебе это гарантирую, пока я жив", - сказал Джангирян, согласно записи. После обнародования записи, в Генпрокуратуре заявили, что направили в Следственный комитет запись разговора Гагика Джангиряна, с членом ВСС Степаном Микаеляном и Рубеном Вардазаряном для изучения.

23 июня Высший судебный совет принял решение о прекращении полномочий председателя ВВС Рубена Вардазаряна. Полномочия Вардазаряна как главы ВСС были приостановлены в апреле 2021 года на основании уголовного дела, возбужденного против него, за вмешательство в отправление правосудия.

В конце июня Высший судебный совет (ВСС) Армении сообщил, что не станет привлекать к дисциплинарной ответственности и.о. председателя совета Гагика Джангиряна.