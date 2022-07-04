Понедельник, 4 Июля 2022 18:07

АрмИнфо. Армянские борцы вольного стиля Айк Папикян (70 кг), Мушег Мкртчян (79 кг) и Лева Геворкян (125 кг) завоевали титулы победителей чемпионата Европы до 20 лет.

Как сообщает министерство образования, науки, культуры и спорта РА (МОНКС РА), Армения завоевала 5 медалей, из них три золотые, одну серебряную и одну бронзовую. В командном зачете сборная Армении заняла второе место. Айк Папикян боролся с представителем Азербайджана Сабиром Джафаровым в финале категории 70 кг и блестяще победил со счетом 3-2. Мушег Мкртчян выиграл у представителя Грузии в весовой категории до 79 кг со счетом 9:4, а Лева Геворкян в борьбе за золотую медаль выиграл у представителя Грузии Мераба Сулейманашвили со счетом 13:2.

Другие представители Армении Арутюн Ованнисян в весе 57 кг стал серебряным призером, Ованнисян проиграл в борьбе с представителем Италии и остался доволен серебряной медалью, а Айк Абрамян в весе 61 кг завоевал бронзовую медаль, обыграв в борьбе за 3-е место представителя Румынии со счетом 8:3.