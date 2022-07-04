Понедельник, 4 Июля 2022 18:04

АрмИнфо.Главная проблема на пути нормализации отношений между Турцией и Арменией - это давление на власти Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в понедельник в Анкаре.

По его словам, официальная Анкара выступает за продолжение диалога с Ереваном и готова постепенно продвигать этот процесс.

"Давление не позволяет Еревану предпринимать смелые шаги на пути нормализации. Мы готовы к конструктивному диалогу. Регион нуждается в долгосрочном мире", - подчеркнул министр.

Чавушоглу задался вопросом, почему бы не провести очередные раунды переговоров по нормализации в Турции или Армении? "Ереван пока не готов к этому. В будущем возможны подобные встречи", - добавил глава дипломатии, передает Анадолу.

Чавушоглу отметил, что Турция также поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что 1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении.

Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.