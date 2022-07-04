Понедельник, 4 Июля 2022 17:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 7, 9, 11, 13, 15 на улице Душанбе, 2/11, 3/10 на улице Бабаджаняна, жилые дома 11, 15, 17, 19, 21, 23 на переулке Бабаджаняна, ясли-детский сад N9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11:00-16:00 жилые дома 1, 1Б на улице Арцаха;

11:00-17:00 жилой дом 1 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; абоненты-жильцы жилых домов 84 на улице Чаренца, 58 на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30, 32 на улице А.Хачатряна, 2, 4 на 1-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Арагаца, Маиси 9, Кохба, жилые дома 10 на улице Чехова, 51а на улице Маиси 9, 10 на улице Шевченко, собственные дома на улице Шевченко, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

12:00-14:00 села Айтах, Ферик и Цахкаландж;

11:00-17:00 села Талворик, Артамет и Аревадашт;

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Азатаван;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Елпин;

в Котайкской области:

10։00-16։00 квартал “Багреванд”, квартал “А” в Джрвеже; село Джрвеж;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00–10։30 улицы камо, Абовяна полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11։00–13։30 частично город Мартуни; общины Мадина, Лернакерт, Вагашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15։00 общины Астхадзор, Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 кварталы “Шерам”, ‘Ашоцк” в городе Гюмри; станция сотового оператора ‘Виваселл-МТС”, расположенная рядом с селом Мармарашен; села Мармарашен и Айкаван;

в Сюникской области:

10:00-12:00 частично село Хндзореск;

10:00-12:30 частично улицы Аракеляна, Саргсяна, Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис;

10:00-13:00 села Ашотаван, Ацаван, Тасик, Салвард, Аревис, Бнунис, Брнакот и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-14:30 частично село Хндзореск;

13:30-17:30 улица Нор Кянк в городе Горис.