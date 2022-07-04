Понедельник, 4 Июля 2022 17:44

АрмИнфо.Посольство России в Армении выразило удивление мотивацией Оттавы открыть дипломатическое представительства Канады в Ереване.

Так, в заявлении пресс-службы посольства России в Армении в частности, отмечается:

"Обратили внимание на появившееся в местных средствах массовой информации сообщение об открытии в Армении посольства Канады. Всё бы ничего, только вызывает недоумение, что этот шаг, согласно СМИ, МИДом Канады был откровенно подан в качестве средства "противодействия российскому влиянии". Удивляет столь неприкрыто высокомерное и пренебрежительное отношение к государству, с которым вроде бы собираются укреплять двусторонние связи.

Невольно задумываешься о том, как такая линия отразится на благополучии и безопасности армянского народа".

Как представляется, продолжили в российском посольстве, этот сюжет показателен с точки зрения восприятия правящими кругами государств, причисляющих себя к "золотому миллиарду", остального мира.

"Именно такое надменное и подчас аррогантное отношение к другим странам и народам и лежит в основе многих трагических событий, которые происходят в современном мире", - резюмировали в посольстве РФ в РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 29 июня глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о расширении дипломатического присутствия и потенциала Канады в Центральной и Восточной Европе и на Кавказе.

"Оттава также откроет полноценное посольство с постоянным послом в Армении, что позволит укрепить двусторонние связи и усилить канадскую поддержку армянской демократии", - сообщили в канадском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что "это дипломатическое расширение поможет направить реакцию Канады на возникающие угрозы безопасности, укрепить политическое и экономическое сотрудничество для поддержки европейских союзников, а также противостоять последствиям российского вторжения в Украину и поддержать Армению в ее демократическом развитии".