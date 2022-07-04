Понедельник, 4 Июля 2022 15:33

АрмИнфо.Всестороннее углубление и развитие отношений с Индией является одним из приоритетов внешней политики Армении. Об этом на открытии 8-ого заседания армяно-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, технологий, науки, образования и культуры в Ереване заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.

"В этой связи отрадно видеть, что Индия с ее яркой демократией и динамичной экономикой сегодня добивается значительных успехов во многих областях, что способствует повышению авторитета Индии на мировой арене. Армения также высоко оценивает стабилизирующую деятельность Индии в это время глобальных потрясений", - сказал армянский министр, выразив удовлетворение расширением и углублением межгосударственных отношений, а также укреплением взаимной поддержки.

Он также назвал 2022 году символичным для Армении и Индии, которые в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

"Следует отметить, что хотя со времени последнего заседания армяно-индийской межправительственной комиссии прошло немало времени, мы проделали большую работу в направлении развития двусторонних отношений и сотрудничества. Состоялись взаимные визиты на высоком уровне, идет активное сотрудничество в рамках международных структур, организованы бизнес-форумы и встречи в обеих странах", - сказал глава МИД Армении.

Следует с удовлетворением отметить, продолжил Мирзоян, что объемы торговли между Арменией и Индией в последние годы резко возросли, так, к примеру в 2021 году они составили 181 млн долларов США, меж тем как в 2016 году было лишь около 21 млн долларов США.

"Конечно, эти цифры еще не отражают весь потенциал нашего двустороннего торгово- экономического сотрудничества, и мы ожидаем резкого увеличения объемов товарооборота в ближайшие годы", - сказал главный дипломат Армении.

Он также выразил убеждение, что индийские партнеры согласятся с тем, что Армении и Индии предстоит многое сделать для развития сотрудничества в сферах информационных технологий и связи, фармацевтики, науки, образования.

"Должен также отметить, что оборонная и военно-техническая сферы, сельское хозяйство, транспорт, гражданская авиация, туризм и здравоохранение имеют большой потенциал и являются чрезвычайно перспективными для наших двух стран. Продолжающиеся обсуждения в этом направлении приведут к практическим соглашениям и новым возможностям для наших правительств и бизнеса", - считает Мирзоян. . Он также коснулся содействия правительства Индии в реализации программ развития в Армении. "Среди них особо хотелось бы отметить техническое содействие, оказываемое Индией в области высоких и информационных технологий, в частности, создание в Ереване Армяно-индийского центра передового опыта в области информационных и телекоммуникационных технологий, открытие компьютерных классов в двух районных школах. Эта поддержка действительно способствует образованию молодых специалистов и школьников в Армении", - сказал министр, выделив в этом контекст также выделив взаимодействие в сфере регионального развития.

Мирзоян отдельно коснулся сотрудничества в гуманитарной области и в этом ключе напомнил, что она включает в себя как образовательные, так и культурные программы.

"В Армении обучается около 2200 индийских студентов, в основном по медицинским специальностям, и здесь тоже уже обсудили, есть возможность улучшить и расширить программы обмена.

Большое значение для укрепления связей между двумя дружественными народами имеет и культурное сотрудничество. У нас в Индии есть богатое культурное наследие, которое находится под опекой государства, за что мы благодарны правительству Индии. Мы работаем над армяно-индийским культурным обменом. В Армении будут представлены великолепные образцы индийской культуры, в частности копии фресок пещер Аджанты. Реализуем совместные проекты в области кино", - сказал глава МИД РА, добавив, что заседание прекрасная возможность обсудить и наметить новые направления развития двустороннего сотрудничества.