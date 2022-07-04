Понедельник, 4 Июля 2022 15:32

АрмИнфо. В конкурсной программе кинофестиваля <Золотой абрикос> - <Региональная панорама> представлено 2 фильма армянских режиссеров. Об этом говорится в сообщении кинофестиваля, опубликованном в Фейсбук.

В частности, в <Региональную панораму> вошла картина <5 мечтателей и лошадь> Ваагна Хачатряна и Арена Малакяна. Фильм повествует о том, что мечты являются, как бегством от жизни, так и могут привести к новой реальности. События разворачиваются вокруг больничного лифтера Меланьи, которая мечтает полететь в Космос, сельчанина Карена, грезящего о невесте, Соне и Амасии, сбежавших от норм общественности.

Второй фильм Revolivetion - Ара Чахаряна и Арташеса Матевосяна является аполитичной картиной о политических событиях в Армении до 2018 года, который был полностью снят на основании подлинных кадров, запечатленных на смартфоны участников тех событий.

Помимо этого, в конкурсную программу <Региональная панорама> вошли также фильм <Яблочный день> иранского режиссера Махмуда Гаффари,

<Республика тишины> Дианы Эль Джеруди (Сирия), <Экзамен> Шавката Амина Корки (Ирак), <Моя комната> Иосифа Биладзе (Грузия), <Я не Лакит> Мари Сурае (Россия), <Поставщики еды> Джуманы Манна (Палестина), <Рожек> Зайне Акйоль (канадский режиссер турецкого происхождения), <Солнце> Курдвин Аюб (Ирак).

Напомним, что в этом году <Золотой абрикос> пройдет с 10 по 17 июля при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Мэрии Еревана.

Впервые кинофестиваль <Золотой абрикос> состоялся в июле 2004 года и считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был

основан Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов.

Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян. За все время действия фестиваля Армению посетили мэтры кино и всемирно известные актеры, в том числе писатель и сценарист Тонино Гуэрра, режиссеры Даррен Аронофски, Пол Шредер, Йос Стелинг, Кшиштоф Занусси, Роб Нильсен, Роман Балаян, Карлос Рейгадас, Надав Лапид, Александр Миндадзе, актеры Клаудия Кардинале, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет,Фанни Ардан, Патрик Шене и др.