Понедельник, 4 Июля 2022 15:29

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился с письмом в правительство республики, предложив обсудить вопрос о правовом регулировании информационной безопасности. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

Согласно источнику, генеральный прокурор ставит вопрос о необходимости государственного контроля в сфере информационной безопасности с соблюдением гарантий конституционного права на свободное выражение мнения. В результате исследований, проведенных ведомством, выяснилось, что в последние годы посредством социальных сетей получили широкое распространение информации, содержащие дискриминацию по национальному, религиозному, половому или иному признаку, реклама наркотиков, либо распространение информации, содержащей явное приглашение к сбыту наркотических препаратов или совершению иных проявлений преступности, запрещенных к распространению в Армении. Изучение национального законодательства показало, что безопасность информации, распространяемой через широкодоступные интернет-ресурсы, в Армении законодательно не гарантируется, отсутствуют правовые нормы, и ни один орган не имеет полномочий контролировать информационную безопасность и принимать вытекающие из этого меры. При отсутствии такого контроля информационные ресурсы продолжают беспрепятственно распространять контент, направленный на искажение и нарушение демократических принципов свободы слова.

Между тем, как отмечается в сообщении, в ряде стран, например, в Германии, России, Грузии, безопасность информации, распространяемой через интернет-ресурсы, регулируется законодательными актами. В частности, законом Российской Федерации <Об информации, информационных технологиях и защите информации>, установлен перечень информации, запрещенной к размещению в сети Интернет на всей территории Российской Федерации, в том числе информация о способах совершения самоубийства и доведении до самоубийства, приготовлении и употреблении наркотических средств, психотропных веществах, вовлечение несовершеннолетних в противоправное поведение, сбыт информации, содержащей предложение о розничной реализации ограниченных или запрещенных наркотических средств, алкогольной продукции и т.п.

В случае обнаружения такой информации вносится запрос Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей в федеральный орган исполнительной власти (<Роскомнадзор>) о немедленном удалении данной информации и ограничении доступа к интернет-ресурсам. Если владелец интернет-ресурса не удалит информацию в течение 1 дня с момента получения информации компетентным органом, доступ к данному интернет-ресурсу ограничивается.

А в Германии действует закон <Об улучшении состояния правоохранительной деятельности в социальных сетях>, обеспечивающий безопасность социальных сетей. Запрещается пропаганда организации, признанной неконституционной, подготовка серьезного деяния, угрожающего государству, распространение литературы, мотивирующей совершение такого деяния, поощрение преступного поведения, возбуждение национальной, религиозной, половой или иной вражды и иная информация. Согласно упомянутому закону, потребители информации имеют право обжаловать запрещенную информацию в социальной сети. А на социальные сети возложена обязанность удалять или даже блокировать информацию, противоречащую закону. В противном случае, поведение социальной сети будет подвергнуто надзору со стороны Федерального департамента юстиции. Последний вправе привлечь ресурс, совершивший противоправное поведение, к административной ответственности, штрафу, размер которого варьируется от 5 до 50 миллионов евро. Целью столь крупного штрафа является сдерживание умышленного поведения, нарушающего закон.

На основании вышеизложенного генеральный прокурор Артур Давтян обратился с письмом в правительство, предложив обсудить вопрос о правовом регулировании безопасности информации, распространяемой через интернет-ресурсы, на основании этого осуществить государственный контроль в сфере, с гарантиями конституционного права на свободное выражение мнения. Артур Давтян выразил готовность прокуратуры поддержать этот процесс.