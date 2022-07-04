Arminfo.info




 Понедельник, 4 Июля 2022 15:29
Александр Аванесов

Генпрокурор Армении ставит вопрос о правовом регулировании безопасности информации

Генпрокурор Армении ставит вопрос о правовом регулировании безопасности информации

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился с письмом в правительство республики, предложив обсудить вопрос о правовом регулировании информационной безопасности. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

Согласно источнику, генеральный прокурор ставит вопрос о необходимости государственного контроля в сфере информационной безопасности с соблюдением гарантий конституционного права на свободное выражение мнения.  В результате исследований, проведенных ведомством, выяснилось, что в последние годы посредством социальных сетей  получили широкое  распространение  информации, содержащие дискриминацию по национальному, религиозному, половому или иному признаку, реклама наркотиков, либо распространение информации, содержащей явное приглашение к сбыту наркотических препаратов или совершению  иных  проявлений преступности,  запрещенных к распространению в Армении.  Изучение национального законодательства показало, что безопасность информации, распространяемой через широкодоступные интернет-ресурсы, в Армении законодательно не гарантируется, отсутствуют правовые нормы, и ни один орган не имеет полномочий контролировать информационную безопасность и принимать вытекающие из этого меры. При отсутствии такого контроля информационные ресурсы продолжают беспрепятственно распространять контент,  направленный на искажение и нарушение демократических принципов свободы слова.

Между тем, как отмечается в сообщении, в ряде стран, например, в Германии, России, Грузии, безопасность информации, распространяемой через интернет-ресурсы, регулируется законодательными актами.  В частности, законом Российской Федерации <Об информации, информационных технологиях и защите информации>, установлен перечень информации, запрещенной к размещению в сети Интернет на всей территории Российской Федерации, в том числе информация о способах совершения самоубийства и доведении до самоубийства, приготовлении и употреблении наркотических средств, психотропных веществах, вовлечение несовершеннолетних в противоправное поведение, сбыт информации, содержащей предложение о розничной реализации ограниченных или запрещенных наркотических средств, алкогольной продукции и т.п.

В случае обнаружения такой информации вносится запрос Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей в федеральный орган исполнительной власти (<Роскомнадзор>) о немедленном удалении данной информации и ограничении доступа к интернет-ресурсам.  Если владелец интернет-ресурса не удалит информацию в течение 1 дня с момента получения информации компетентным органом, доступ к данному интернет-ресурсу ограничивается.

А в Германии действует закон <Об улучшении состояния правоохранительной деятельности в социальных сетях>, обеспечивающий безопасность социальных сетей.  Запрещается пропаганда организации, признанной неконституционной, подготовка серьезного деяния, угрожающего государству, распространение литературы, мотивирующей совершение такого деяния, поощрение преступного поведения, возбуждение национальной, религиозной, половой или иной вражды и иная информация.  Согласно упомянутому закону, потребители информации имеют право обжаловать запрещенную информацию в социальной сети. А на социальные сети возложена обязанность удалять или даже блокировать информацию, противоречащую закону. В противном случае, поведение социальной сети будет подвергнуто надзору со стороны Федерального департамента юстиции. Последний вправе привлечь ресурс, совершивший противоправное поведение, к административной ответственности, штрафу, размер которого варьируется от 5 до 50 миллионов евро. Целью столь крупного штрафа является сдерживание умышленного поведения, нарушающего закон.

На основании вышеизложенного генеральный прокурор Артур Давтян обратился с письмом в правительство, предложив обсудить вопрос о правовом регулировании безопасности информации, распространяемой через интернет-ресурсы, на основании этого осуществить государственный контроль в сфере, с гарантиями конституционного права на свободное выражение мнения.  Артур Давтян выразил готовность прокуратуры поддержать этот процесс.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Обязанности главы ВСС Армении будет исполнять судья Сергей ЧичоянОбязанности главы ВСС Армении будет исполнять судья Сергей Чичоян
Армянские борцы привезли 5 медалей с молодежного чемпионата Европы по вольной борьбеАрмянские борцы привезли 5 медалей с молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе
Чавушоглу заверяет: Давление не позволяет Еревану предпринимать смелые шаги на пути нормализации отношений с АнкаройЧавушоглу заверяет: Давление не позволяет Еревану предпринимать смелые шаги на пути нормализации отношений с Анкарой
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Посольство России в Армении выразило удивление мотивацией Оттавы открыть дипмиссию в ЕреванеПосольство России в Армении выразило удивление мотивацией Оттавы открыть дипмиссию в Ереване
Мирзоян: Всестороннее углубление отношений с Индией - приоритет внешней политики АрменииМирзоян: Всестороннее углубление отношений с Индией - приоритет внешней политики Армении
В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеровВ региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
Эксперт: Баку выполнит судебные акты Страсбурга и Гааги лишь под угрозой санкцийЭксперт: Баку выполнит судебные акты Страсбурга и Гааги лишь под угрозой санкций
Прогноз: От разблокировки коммуникаций выиграет не Армения, а получившая выход на Центральную Азию ТурцияПрогноз: От разблокировки коммуникаций выиграет не Армения, а получившая выход на Центральную Азию Турция
Генпрокурор Армении ставит вопрос о правовом регулировании безопасности информацииГенпрокурор Армении ставит вопрос о правовом регулировании безопасности информации
В Ереване изучили возможности развития российской химической, фармацевтической и биотехнологической отраслиВ Ереване изучили возможности развития российской химической, фармацевтической и биотехнологической отрасли
Сторонники Движения сопротивления провели акцию протеста перед представительством ЕС в РАСторонники Движения сопротивления провели акцию протеста перед представительством ЕС в РА
Оппозиционный депутат сигнализирует о фактах призыва на военные сборы представителей оппозицииОппозиционный депутат сигнализирует о фактах призыва на военные сборы представителей оппозиции
За неделю число случаев заражения коронавирусом в Армении возросло на 25,2%За неделю число случаев заражения коронавирусом в Армении возросло на 25,2%
День рождение великого Фрунзика Мкртчяна в Ереване отметят показом документального фильма <Фрунзик Мкртчян. Индия помнит меня>День рождение великого Фрунзика Мкртчяна в Ереване отметят показом документального фильма <Фрунзик Мкртчян. Индия помнит меня>
Артур Казинян слагает свой депутатский мандатАртур Казинян слагает свой депутатский мандат
Количество акций протеста оппозиции не должно уменьшаться - депутатКоличество акций протеста оппозиции не должно уменьшаться - депутат
Премьер-министр Армении поздравил главу белорусского государства с национальным праздникомПремьер-министр Армении поздравил главу белорусского государства с национальным праздником
Сотрудничество между Арменией и США в укреплении демократии приносят ощутимые результаты - Пашинян БайденуСотрудничество между Арменией и США в укреплении демократии приносят ощутимые результаты - Пашинян Байдену
Сборная Армении по баскетболу стала чемпионом Европы среди малых странСборная Армении по баскетболу стала чемпионом Европы среди малых стран
Правительство ставит целью превратить Армению в технологическую страну - премьер-министрПравительство ставит целью превратить Армению в технологическую страну - премьер-министр
Минобороны Армении продолжает опровергать дезинформацию противникаМинобороны Армении продолжает опровергать дезинформацию противника
Официальный Степанакерт опровергает закрытие постпредства Арцаха в РоссииОфициальный Степанакерт опровергает закрытие постпредства Арцаха в России
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Тюрколог: Турция и Азербайджан придерживают разблокирование границ как вишенку на торте общей нормализации с АрмениейТюрколог: Турция и Азербайджан придерживают разблокирование границ как вишенку на торте общей нормализации с Арменией
Аналитик: Арцах исключения в общем дипломатическом разрыве между РФ и Западом не составляетАналитик: Арцах исключения в общем дипломатическом разрыве между РФ и Западом не составляет
50 Cent приехал в Ереван
Джангирян подал в отставку с поста главы ВССДжангирян подал в отставку с поста главы ВСС
Оппозиционные депутаты складывают полномочия в постоянных комиссиях парламента АрменииОппозиционные депутаты складывают полномочия в постоянных комиссиях парламента Армении
Оппозиция: Международное сообщество настойчиво старается не замечать очевидные отступления от парламентаризма в АрменииОппозиция: Международное сообщество настойчиво старается не замечать очевидные отступления от парламентаризма в Армении
Если мы будем поддаваться эмоциям, результатом будет общественная трагедия - ПашинянЕсли мы будем поддаваться эмоциям, результатом будет общественная трагедия - Пашинян
В Дилижане открылась ветеринарная клиника для решения проблем бездомных собакВ Дилижане открылась ветеринарная клиника для решения проблем бездомных собак
Россия поможет Армении с решением проблемы радиоактивных отходовРоссия поможет Армении с решением проблемы радиоактивных отходов
Париж: Франция по-прежнему полностью привержена своей роли сопредседателя МГ ОБСЕПариж: Франция по-прежнему полностью привержена своей роли сопредседателя МГ ОБСЕ
Оппозиционный депутат отказался от должности председателя парламентской комиссииОппозиционный депутат отказался от должности председателя парламентской комиссии
Лукашенко призвал другие постсоветские страны к сближению с Союзным государствомЛукашенко призвал другие постсоветские страны к сближению с Союзным государством
Парламент Армении не может давать какой-либо правовой оценки тем или иным процессам - депутатПарламент Армении не может давать какой-либо правовой оценки тем или иным процессам - депутат
Президент Армении выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна на должность судьи Конституционного судаПрезидент Армении выдвинул кандидатуру Овакима Овакимяна на должность судьи Конституционного суда
Ишхан Сагателян и Ваге Акопян отозваны со своих должностей в НС АрменииИшхан Сагателян и Ваге Акопян отозваны со своих должностей в НС Армении
Омбудсмен: Власти Арцаха обязаны позаботиться о судьбе жителей Ахавно и БердзораОмбудсмен: Власти Арцаха обязаны позаботиться о судьбе жителей Ахавно и Бердзора
Оппозиция  проводит акцию перед зданием парламента АрменииОппозиция  проводит акцию перед зданием парламента Армении
Конверс Банк берет на себя страховые расходы по ипотечным кредитамКонверс Банк берет на себя страховые расходы по ипотечным кредитам
Линн Трейси подтвердилa поддержку США демократического развития АрменииЛинн Трейси подтвердилa поддержку США демократического развития Армении
Оппозиционер: Можно было утвердить такой проект альтернативной дороги, по которому Бердзор, Ахавно и Сус остались бы на 5 км участке Оппозиционер: Можно было утвердить такой проект альтернативной дороги, по которому Бердзор, Ахавно и Сус остались бы на 5 км участке "Лачинского коридора"
Министр ФРГ Свенья Шульце почтил память жертв Геноцида армян 1915г.Министр ФРГ Свенья Шульце почтил память жертв Геноцида армян 1915г.
Клаар: Завершились два дня интенсивных и очень полезных дискуссий с армянскими и азербайджанскими практикующимиКлаар: Завершились два дня интенсивных и очень полезных дискуссий с армянскими и азербайджанскими практикующими
ВСС не привлечет Гагика Джангиряна к дисциплинарной ответственностиВСС не привлечет Гагика Джангиряна к дисциплинарной ответственности
Армения упростит получение въездных виз для граждан ряда странАрмения упростит получение въездных виз для граждан ряда стран
Карен Гаспарян возглавил Управление по внешним связям аппарата премьер-министра АрменииКарен Гаспарян возглавил Управление по внешним связям аппарата премьер-министра Армении
Правительство Армении планирует восстановить прежнее русло реки АраксПравительство Армении планирует восстановить прежнее русло реки Аракс
Адвокат по делу <1 марта> выдвинута на пост судьи КС АрменииАдвокат по делу <1 марта> выдвинута на пост судьи КС Армении
Парламент Армении не смог избрать судью Кассационного судаПарламент Армении не смог избрать судью Кассационного суда
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Ереване состоялись армяно-сербские межмидовские политические консультацииВ Ереване состоялись армяно-сербские межмидовские политические консультации
Премьер Армении и посол Израиля отмечают наличие большого потенциала в сфере армяно- израильского взаимодействияПремьер Армении и посол Израиля отмечают наличие большого потенциала в сфере армяно- израильского взаимодействия
В парламенте Армении продолжаются обсуждения по вопросу о лишении оппозиционных депутатов мандатов - спикерВ парламенте Армении продолжаются обсуждения по вопросу о лишении оппозиционных депутатов мандатов - спикер
Родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих дали генпрокурору Армении один день на передачу дела в СНБ РАРодители погибших в 44-дневной войне военнослужащих дали генпрокурору Армении один день на передачу дела в СНБ РА
Закажите Mastercard Standard и Mastercard Gold и воспользуйтесь льготной кредитной линиейЗакажите Mastercard Standard и Mastercard Gold и воспользуйтесь льготной кредитной линией
Президент Арцаха заверяет: Альтернативный Лачинскому коридору маршрут будет намного безопаснееПрезидент Арцаха заверяет: Альтернативный Лачинскому коридору маршрут будет намного безопаснее
Ереван исключает контроль со стороны за своими коммуникациями, подлежащие  разблокированию - секретарь СБЕреван исключает контроль со стороны за своими коммуникациями, подлежащие  разблокированию - секретарь СБ
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Баку выполнит судебные акты Страсбурга и Гааги лишь под угрозой санкцийЭксперт: Баку выполнит судебные акты Страсбурга и Гааги лишь под угрозой санкций
Прогноз: От разблокировки коммуникаций выиграет не Армения, а получившая выход на Центральную Азию ТурцияПрогноз: От разблокировки коммуникаций выиграет не Армения, а получившая выход на Центральную Азию Турция
Тюрколог: Турция и Азербайджан придерживают разблокирование границ как вишенку на торте общей нормализации с АрмениейТюрколог: Турция и Азербайджан придерживают разблокирование границ как вишенку на торте общей нормализации с Арменией
Аналитик: Арцах исключения в общем дипломатическом разрыве между РФ и Западом не составляетАналитик: Арцах исключения в общем дипломатическом разрыве между РФ и Западом не составляет
Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроковПолиттехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков
Читать больше
Комментируемые
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из УкраиныВ Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном