Понедельник, 4 Июля 2022 15:26

АрмИнфо.Сторонники Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашияна, провели акцию протеста перед зданием представительства Евросоюза в Ереване.

Демонстранты пришли к здание дипмиссии ЕС с огромным плакатом, на котором были изображены глава делегации ЕС в РА Андреа Викторин, и уже бывший глава Высшего судебного совета Гагик Джангирян. У демонстрантов в руках были также фотографии военнослужащих, содержащихся в азербайджанском плену. Они пришли к зданию делегации скандируя "Армения без Никола!".

Один из лидеров движения, депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции "Армения" Арам Вардеванян отметил, что они пришли с этим баннером неслучайно, поскольку Джангирян после 1,5 года стоял за всеми реформами в сфере правосудия и произвола в этой сфере, при молчаливом согласии Викторин. Он отметил, что посол до сих пор не выразила отношения к скандальной видеозаписи беседы Джангиряна с отстраненным главой ВСС Рубеном Вардазаряном.

Депутат выразил возмущением тем обстоятельством, что делегация ЕС в лице Европы не выражает никакой реакции не только того произвола который происходит внутри Армении, но даже игнорирует то процессы, которые происходят в армяно- азербайджанских отношениях. "Более 1,5 лет в азербайджанском плену находятся наши соотечественники, которые подвергаются пыткам, насилию в бакинских тюрьмах. Европе здесь сказать нечего? Это те ценности, которые вы пропагандируете? А как же права и свободы человека?", - возмутился Вардеванян.

В свою очередь другой оппозиционный депутат Гегам Манукян обратил внимание на тот факт, что посол Евросоюза в Армении молча наблюдает за тем, как в Армении попираются права человека, люди подвергаются преследованию из-за политических взглядов, десятки граждан продолжают находиться за решеткой из-за их политических взглядов, "насилуются суды".

Затем граждане провели молчаливую акцию, и шествие вернулись к зданию Национального собрания Армении на проспект Баграмяна, откуда с утра началась акця протеста.